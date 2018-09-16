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Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin insansız hava aracını (İHA) bu kadar etkin kullanabilen 3 ülkeden biri olduğunu söyledi.

16 Eylül 2018 Pazar 16:26
Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz

CNN TÜRK'te Türkiye'nin teknoloji üretip, tasarlayan bir ülke haline gelebilmesi için neler yaptıklarını anlatan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest'in amacını da açıkladı.

Türkiye'nin savunma sanayindeki milli atılımı, Afrin ve Zeytin Dalı harekatlarındaki başarıyla kendini göstermişti. Harekatlarda kullanılan, tamamen yerli üretim İHA ve SİHA araçlarını geliştirip üreten ekipte yer alan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı ve Türkiye'nin teknoloji üretip, tasarlayan bir ülke haline gelebilmesi için neler yaptıklarını anlattı. Selçuk Bayraktar, 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest'in amacını da açıkladı.

"DÜNYADA 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

İşte Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarının satır başları:

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin envanterinde 58 adet bulunan Bayraktar TB2 İHA'sı kendi sınıfında dünyanın en iyisi. Bunun iki sebebi var. Birincisi silahlı kuvvetler bu kadar etkin İHA'ları kullanabilen dünyada 3 ülkeden biridir. Dünyada 6 ülke bu teknolojiyi bu seviyede yapabiliyor. Bunun içinde Rusya ve birçok Avrupa ülkesi yok. Bu teknolojiyi Türkiye terörle mücadelede çok aktif kullanıyor. Dünya askeri harp tarihi açısından Afrin operasyonu büyük bir başarıdır. Özellikle İHA ve SİHA'lar konusunda ilkler yaşanmıştır.

Milli teknoloji hamlesinin ancak bir toplumsal seferlik haliyle yapılabilir. Gencinden yaşlısına herkes buna inanmalı. Bu nedenle T3 Vakfı'nı kurduk. Teknofest gibi etkinlikleri düzenleyerek milli teknoloji hamlesi tüm alanlara yayılacağına inanıyoruz.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 16:26
  1. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
  2. Teknofest
  3. Afrin ve Zeytin Dalı harekatları
  4. insansız hava araçları (İHA)
  5. silahlı insansız hava aracı (SİHA)
  6. TSK
  7. T3 Vakfı
  8. Türk silahlı Kuvvetleri (TSK)
  9. Milli teknoloji hamlesi

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