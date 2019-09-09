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Selçuk Bayraktar, Akıncı İHA için tarih verdi!

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar “17-22 Eylül arasında Teknofest var, hemen peşinden, takip eden ayda havaların durumuna göre ve bütün emniyet kriterlerini geçtiği anda uçuracağız” dedi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:59
Selçuk Bayraktar, Akıncı İHA için tarih verdi!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, çok yakın bir zamanda Akıncı İHA'nın ilk uçuşunu hedeflediklerini belirterek, "17-22 Eylül arasında Teknofest var, hemen peşinden, takip eden ayda havaların durumuna göre ve bütün emniyet kriterlerini geçtiği anda uçuracağız" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Teknofest çerçevesinde Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen roket yarışlarına katıldı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Bayraktar, atışların ardından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Roket yarışması da Teknofest kapsamında en önem verdiğimiz yarışmalardan bir tanesi. 19 farklı teknoloji yarışması var. Teknofest’e bu yıl rekor düzeyde bir katılım oldu. Geçen yılın yaklaşık 8-9 katı. Geçen yıl 2 bin takım başvurmuştu, bu yıl 17 bin takım başvurdu ve 55 binin üzerinde öğrenci katıldı. Bu yıl Teknofest her anlamda patlama yaptı diyebiliriz. Burada da roket yarışmasının iki kategorisi var. Yüksek ve alçak irtifa. 9 lise takımı toplamda 571 takım başvurdu, 79 takım yarışıyor. Bunların 9’u lise takımı. Yani düşünün ki geleceğin uzay, uydu sistemlerini, hava savunma sistemlerini yapacak genç kardeşlerimiz lise çağından bu alana hazırlanmaya başlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Akıncı İHA’nın kontrol ve denemelerinin devam ettiğini bildiren Bayraktar, “İnsansız hava araçları biraz çocuk gibi, biraz yüzmeye benzetiyorum bunu ama emeklemeye başladı. Ayağa kalkıp yürüyecek, sonra biraz pist üzerinde koşacak. Çok hızlı koşunca zaten uçmaya başlıyor. Dönüp inmesi kalıyor. Tabi ki bunu otomatik bir şekilde yapıyor hava aracımız, şu anda emniyetli bir şekilde bütün adımları ve sistemleri kendi mühendislerimiz geliştiriyor. Elektroniklerini, yazılımlarını, milyonlarca satır kod var içerisinde, binlerce devre bileşeni var. Onlarca gömülü bilgisayar var. Yerdeki sistemleri var, mekanik sistemleri var. Yıllardır bunlar tasarlandı, hepsi bir araya geldi ve denemeleri devam ediyor” şeklinde konuştu.

Akıncı İHA’nın çok yakında uçacağını belirten Bayraktar, “Çok yakın bir zamanda Teknofest’ten sonra ilk uçuşunu hedefliyoruz. 17-22 Eylül arasında Teknofest var, hemen peşinden, takip eden ayda havaların durumuna göre ve bütün emniyet kriterlerini geçtiği anda uçuracağız. Aslında bütün sistemler bir arada ama kontroller devam ediyor. Yakın bir zamanda ilk uçuşunu da yapacak” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:59
  1. Selçuk Bayraktar
  2. Akıncı İHA
  3. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

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