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Selçuk Bayraktar açıkladı: Dünyanın en moderni olacak

Baykar'ın Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı İHA'nın ilk uçuşu yakında yapacağını belirterek "Kendi klasmanında dünyanın en modern SİHA'sı olacak" dedi.

15 Eylül 2019 Pazar 18:57
Selçuk Bayraktar açıkladı: Dünyanın en moderni olacak

Yerli insansız hava araçlarının mimarı Baykar'ın Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı programda Akıncı İHA'nın ilk uçuşu yakında yapacağını belirterek "Kendi klasmanında dünyanın en modern SİHA'sı olacak" dedi.

 

"Türkiye İHA'ları dünyada ilk kullanan ülkelerden biri" diyen Bayraktar "Adım adım ilk ürettiğimiz o küçük uçak, dünyada az ülkenin yapabildiği sınıfta uçakları üretmemize vesile oldu. Akıncı'nın babası o 2 metrelik küçük uçaktı. Akıncı dünyanın kendi klasmanında en modern Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) olacak. Havadan havaya taarruz gücü olacak. Hava savunma radarlarının yerlerini tespit edebilecek. Akıncı'nın ilk uçuşu yakın zamanda olacak. Test uçuşları bir süre devam edecek" dedi.

Bayraktar, 'çığır açan buluş'un dünyadaki örneklerinden farkını da şöyle anlattı:

"Bir kere havadan havaya taarruz kabiliyeti olacak. TÜBİTAK buna özel mühimmatlar yapıyor. ASELSAN da önüne çok özel bir radar yapıyor ve savaş uçaklarını görebilecek. Bunun yanında savaş uçaklarını görüp uzaktan TÜBİTAK'ın da geliştirdiği füzelerle vurabilecek. Çok stratejik görevler icra edebilecek. Elektronik harp kabiliyetleri olacak. Hava savunma radarlarının yerlerini tespit edebilecek. Bunları insansız bir şekilde yapacak. Filo gibi de uçabilecekler. Bu uçak 5.5 ton, 1.5 tona kadar da yük taşıyabiliyor. Bunun bir farklı sınıfı biraz daha yüksek hızlarda uçan insansız savaş uçağı artık. Akıncı çok büyük bir proje. İlk uçuşu çok yakın bir zamanda olacak. Resmi proje takviminin önündeyiz."

Türkiye'nin savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 15’lerden yüzde 65’lere çıkardığını belirten Bayraktar "Türkiye son 15 senede kendi akıllı mühimmatlarını yaptı. Bakın bunların hiçbirini yurt dışından alamıyorsunuz. ROKETSAN Türkiye’nin seyir füzesini yaptı. 300-400 kilometreden akıllı bir şekilde gidip vurabilen füzeler ki bu Akıncı’ya da takılacak. Bunlar hep yurt dışından aldığımız şeylerdi. Hem koordinat güdümlü hem lazer güdümlü. Şayet politik ortam o gün uygun değilse bunların hiçbirini alamıyorsunuz. Mesela savaş uçağını alabiliyorsunuz ama İHA’yı SİHA’yı niye alamıyorsunuz? Tek terörle mücadelede kullanılacak diye verilmiyor" dedi.

Milli uçan araba görücüye çıkıyor

Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak 'CEZERİ'nin prototipinin de Teknofest'te sergileneceğini söyledi. Bayraktar bu konuda şunları söyledi. "Bu fuar ticari bir maksatla yapılmıyor. Girişler ücretsiz. Sürprizlerimiz var. Milli muharip uçağımızın prototipi olacak. Akıncı orada olacak. Uçan araba Cezeri’yi görebilecek ziyaretçiler. Dünyada 50’nin üzerinden uçan araba prototipi var. Bunların yola çıkması en az 15 sene. Biz de bu alanda varız. Çinli bir firma çok ileride bu alanda. 10-15 sene sonra havada uçan arabaları göreceğiz."

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:57
  1. ASELSAN
  2. Selçuk Bayraktar
  3. Akıncı İHA

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