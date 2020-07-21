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Medya

Selcan Hatun karakteriyle tanınan Didem Balçın'dan Kuruluş Osman kararı

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın, yeni sezonda diziyi devam edeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:43:00 -
Selcan Hatun karakteriyle tanınan Didem Balçın'dan Kuruluş Osman kararı

Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman'da Selcan Hatun karakteri ile izleyicinin karşısına geçen Selcan Hatun, yeni sezona ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Didem Balçın, Kuruluş Osman'a devam edeceğini açıklayarak dizide yaşlı bir karakterini canlandıracağını söyledi.

Balçın, "Kuruluş Osman ile 7. sezona giriyoruz. Yeni sezonda devam edeceğiz. Yaşlı bir rolü oynuyorum artık. Ne kadar bölüm daha devam edeceğime yönelik net bir şey yok, çünkü 70 yaşında bir kişiyi canlandıracağım. O yüzden gidişat dizideki vademizi belirleyecek" dedi.

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