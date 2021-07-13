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Dünya Selanik'te korkutan yangın! Otel tahliye edildi
Dünya

Selanik'te korkutan yangın! Otel tahliye edildi

Yunanistan'ın Selanik ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangında bir otel tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 19:52:00 -
Selanik'te korkutan yangın! Otel tahliye edildi

Yunanistan’ın Selanik kentinde çıkan orman yangını nedeni ile bir otel tahliye edildi.

Otel tahliye edildi

Yunanistan’ın Selanik Kentinde bulunan Seikh Sou ormanında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile bölgede yer alan Philippio Oteli tahliye edildi.

Yangın söndürme çalışması sürüyor

 

Yangına havadan 6 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopteri, karadan ise 64 itfaiye eri ve 21 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, otele doğru ilerleyen yangının engellediği aktarılırken, yangına müdahalenin devam ettiği ifade edildi. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

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