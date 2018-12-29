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Selami Şahin'in acı günü

Şarkıcı Selami Şahin’in büyük ağabeyi Ahmet Şahin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 22:23
Selami Şahin'in acı günü

Ünlü sanatçı Selami Şahin’in büyük ağabeyi Ahmet Şahin hayatını kaybetti. Ağabeyi Ahmet Şahin’le çekilmiş fotoğrafını paylaşan Selami Şahin, acı haberi Twitter hesabından duyurdu.

Selami Şahin, acı haberi şu notla duyurdu:

“Canım Ağabeyim Ahmet Şahin hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu acı günümde arayıp başsağlığı ileten ve yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Merhumun cenazesi yarın (30 Aralık Pazar günü) Fatih Murat Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.”

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 22:23
  1. Ahmet Şahin

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