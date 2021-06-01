Selami Altınok’tan Akit’e çok özel açıklamalar! Yeni anayasa teklifi kısa sürede açıklanacak

Resul Ekrem Şahan Ankara

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, Akit’e yeni anayasa çalışmaları ve muhalefet partilerinin ağzına doladığı güçlendirilmiş parlamenter sistemi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu...

Darbe gölgesinden kurtulmalı

Altınok, şunları dile getirdi: “Yeni anayasa çalışmaları ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da açıklama yaptı. Biz anayasa hazırlığımızı yaptık. Kısa bir süre içerisinde yetkili birimlerimiz açıklayacak. Cumhur İttifakındaki ortağımız hazırlığını yaptı açıkladı. Gerekli prosedür devam ettikten sonra Cumhur İttifakının ortak anayasa teklifi kamuoyunu açıklanacak. Cumhur İttifakı olarak bizim arzumuz yeni bir anayasanın olması yönündedir. 1980 Anayasasından sonra ki süreçte farklı farklı değişiklikler yapıldı. Yamalı bohçaya döndü. Bu anayasadan bir an önce kurtularak, demokratik, hukuk devleti ilkelerine uygun milletimizin beklentilerini karşılayan bir anayasanın olması için gayret edeceğiz.”

Köhne sisteme dönüş olmaz

Muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistemi açıklamalarına da değinen Selami Altınok, şöyle devam etti: “Güçlendirilmiş parlamenter sistemin içinin tam ne olduğu belli değil. Zaten parlamenter sistemle Türkiye yönetildi. Koalisyon pazarlıklarının, milletvekili ve bakan pazarlıklarının yaşandığı süreçleri çok yakından yaşadık ve bildik. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin sadece Erdoğan’ın şahsında değerlendirilen bir olay olmayarak, asırlarca inşallah memleketimiz baki ve milletimiz daim olacak. İstikrarımızı ve güçlü bir devlet olmamızın temellerinin atıldığı gayesi ile yapılmış yönetim bir sistemi. Bundan artık kolay kolay artık geri dönüş olmaz. Bu kadar üretmeyle, farklı pencerelerden bakarak bizi yanlarına çekmeye çalışmalarını da gerçekten bir anlamı yoktur. Millet %52 oyla kararını vermiştir.”