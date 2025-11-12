  • İSTANBUL
Selam verdi, müsaade isteyip dükkanı kurşunladı

Bursa'da bir kişi, kaldırımda sohbet eden kişilere selam verip müsaade istedikten sonra bir iş yerine pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı.

Bursa'da ekim ayında Yeşilyayla Mahallesi'ndeki cadde üzerindeki bir restoranın önüne yaya olarak gelen maskeli bir kişi, önce restoran önünde duran iki kişiye selam verip eliyle "çekilin" işareti yaptı.

İki kişi ne olduğunu anlayamadan, saldırgan elindeki pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açtı. Kurşun sesleriyle çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın soğukkanlı tavırları, iki kişinin ise şok içinde saldırganın arkasından bakakaldığı görüldü.

