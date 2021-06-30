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Gündem Selam Tevhid davasında karar çıktı! Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran FETÖ'cünün cezası belli oldu
Gündem

Selam Tevhid davasında karar çıktı! Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran FETÖ'cünün cezası belli oldu

FETÖ’nün 'Selam Tevhid' kumpası davasında karar açıklandı. MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'nın cezası belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 15:29:00 - 2021-06-30 16:00:10
Selam Tevhid davasında karar çıktı! Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran FETÖ'cünün cezası belli oldu

55 eski hakim ve savcının yargılandığı FETÖ’nün 'Selam Tevhid' kumpası davasında karar çıktı. 20 sanık 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına mahkum edildi.

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.

55 eski hakim ve savcının yargılandığı FETÖ’nün 'Selam Tevhid' kumpası davasında karar çıktı. 20 sanık 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına mahkum edildi.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya ise, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ayrıca, 25 Aralık sürecinde görev yapan hakimlerden Süleyman Karaçöl FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 11 yıl 3 ay, görevi kötüye kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

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