"Şelaleler ve göller şehri" doğasever ziyaretçilerini cezbediyor

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - "Şelaleler ve göller şehri" olarak bilinen Düzce, normalleşme sürecinin başlamasıyla doğa tutkunu ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinden akan Aydınpınar, Güzeldere, Samandere ve Aktaş şelaleleriyle Efteni Kuş Cenneti, Pürenli, Torkul, Topuk ve Dipsiz gölleriyle Düzce, misafirlerini ağırlıyor.

Kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği şelale ve göllerin bulunduğu bölgeler, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce'nin ve özellikle Gölyaka'nın "şelaleler ve göller şehri" olarak bilindiğini belirterek, şelalelerin, bölgenin en fazla ziyaretçi çeken noktaları olduğunu söyledi.

- "Doğa harikası bir bölge"

Kovid-19 dolayısıyla vatandaşların 3 ay boyunca doğaya hasret kaldığını vurgulayan Demircan, "Vatandaşımız doğa hasreti çekiyor. Bu doğa hasretini de bölgemize akın akın gelerek gidermeye uğraşıyorlar. Biliyorsunuz burası şelaleler şehri, nehirler, göller şehri, nefis yeşilliklerin bulunduğu yaylalar, orman şehri... Biz de 1 Haziran itibarıyla belediyemizin sosyal tesislerini faaliyete geçirdik." dedi.

Bölgede Güzeldere ve Aydınpınar şelalesi ile Efteni Kuş Cenneti'nin yoğun ilgi gördüğüne değinen Demircan, şöyle devam etti:

"Şelalemizin olduğu yere insanlar akın ediyor. 3 ay gerçekten vatandaşlarımız evde kalarak, ülke olarak da güzel bir başarı örneği sergiledik. Kovid-19'la mücadelede devlet olarak, hükümet olarak güzel bir başarı sergiledik. Halkımız da bu başarıda biraz da kendilerini ödüllendirme ihtiyacı hissettiler galiba. Bölgemize akın ediyorlar. Tedbirlerini de alıyorlar. Biz de gerekli ikazlarımızı yaparak bölgemize hizmet etmeye gayret ediyoruz."

Demircan, bölgenin tam manası ile doğa harikası bir noktada olduğuna vurgu yaptı.