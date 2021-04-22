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Yaşam Selahattin Duman yaşamını yitirdi
Yaşam

Selahattin Duman yaşamını yitirdi

Gazeteci Selahattin Duman, 71 yaşında hayatını kaybetti. Duman bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 09:33:00 -
Selahattin Duman yaşamını yitirdi

Gazeteci Selahattin Duman'ın 71 yaşında sabaha karşı hayatını kaybettiği belirtildi.

Duman, 14 Temmuz'da İzmir'de bir çekiciyle çarpışarak trafik kazası geçirmişti. Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman'ın kazada kolu kırılmış ve aort damarında büyüme tespit edilmişti. Ünlü gazeteci kazanın ardından 19 gün yoğun bakımda kalmış daha sonra taburcu edilmişti.

Selahattin Duman kimdir?

Selahattin Duman 1950 yılında dünyaya geldi. Yazar, gazeteci, köşe yazarı, sinema eleştirmeni ve oyuncusudur. Uzun yıllar Sabah ve Vatan gazetelerinde hem yöneticilik hem de köşe yazarlığı yaptı.

Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı.

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