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Selahattin Demirtaş'tan Başkan Erdoğan'a pişkin çağrı!

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Başkan Erdoğan'a pişkin bir çağrıda bulundu.

16 Temmuz 2019 Salı 15:44
Selahattin Demirtaş'tan Başkan Erdoğan'a pişkin çağrı!

142 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Selahattin Demirtaş'ın davası sürüyor. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pişkin bir çağrıda bulunarak, "Kendisi demokratikleşme konusunda bir adım atarsa biz de kendisine on adım atarız" dedi.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu davanın duruşması Ankara Sincan Hapishane kampüsünde görülüyor. 

Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrıda bulunan Demirtaş, "Kendisi demokratikleşme konusunda bir adım atarsa biz de kendisine on adım atarız" diye konuştu.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün, 'Bize bir adım atana biz on adım atarız' dedi. Neyle ve kimle ilgili söylemiş olursa olsun. Kendisi demokratikleşme konusunda bir adım atarsa biz de kendisine on adım atarız. CHP, İyi Parti, MHP başta olmak üzere Parlamento dışındaki partiler de dahil, demokratikleşme ve barış konusunda inisiyatif üstlenirlerse biz onlara da on adım atarız. HDP de ben de seçmenlerimiz de, kim ki demokrasiden yana tutum alırsa onun yanında yer alma konusunda kararlı olacağız. Bütün partileri de dikkatle izlemeye devam edeceğiz. Biz ne Cumhur İttifakının ne de Millet İttifakının parçası değiliz. Demokrasinin yanındayız. Kim ki demokrasi konusunda samimi, ciddi, somut, hızlı adımlar atar ve yanında durursa biz seçmenlerimizle birlikte, o anlayışın gelişmesi için oraya doğru on adım atarız."

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:44
  1. Ankara
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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