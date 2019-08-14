Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Birgün gazetesine verdiği röportajda, AK Parti'den ayrılarak yeni partiler kurmaları beklenen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkındaki soruyu yanıtladı.

Bu partilerin "ileri demokrasinin adresi" olmayacağını ifade eden Demirtaş, "Ancak yine de merkez sağda, otoriter faşizan AK Parti-MHP blokunun içinden liberal bir sağ çizginin çıkması, faşizmi geriletmek açısından önemli olabilir" dedi.

Demirtaş soruya şöyle yanıt verdi:

"AK Parti'den ayrılarak parti kuracaklarını söyleyen kesimlerin nasıl bir program ve kadroyla yola çıkacaklarını bilmiyoruz. Bunların AK Parti tabanını etkileme gücünün olup olamayacağı da belli değil. Ancak ileri demokrasinin adresi olmayacaklarını şimdiden söyleyebiliriz. Merkezinde sol hareketlerin olduğu bir demokrasi bloku dışında hiçbir alternatif ne gerçekçi olabilir, ne de umut."