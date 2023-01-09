Selahattin Demirtaş'tan 6'lı masadaki dostlarına 'aday' selamı! 'HDP’yi ziyaret edip...'

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın "Seçimlere kendi adayımızla gireceğiz" açıklamasından sonra HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da bir açıklama yaparak, "Bizle müzakere edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz." dedi.

Tele 1'e konuşan Oluç'tan sonra Selahattin Demirtaş da yine HDP'yi 6'lı masaya eklemleme çabasına giren Tele 1'e konuştu.

Tele 1'e avukatları aracılığı ile açıklama gönderen Demirtaş, önce "HDP, doğru ve olması gerektiği gibi, kararlarını alarak ilerliyor" dedi.

Sonra, "Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan’ın açıklaması resmi parti politikasıdır. Sürpriz bir açıklama da değildir. HDP, ortak aday konusunda uzlaşmaya açık olduğunu, bununla birlikte kendi adayını çıkarma hazırlıklarını da aksatmadan sürdüreceğini defalarca açıkladı zaten." diyen Demirtaş, 6'lı masadaki dostlarına şöyle seslendi:

Eğer muhalefetin diğer bloku ortak aday çıkarmak için veya çıkacak adayda ilkeler üzerinde ortaklaşmak için HDP’yi ziyaret edip açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi düşünmüyorsa elbette HDP seçmenin karşısına kendi adayıyla çıkacaktır. Bundan daha normal, bundan daha meşru bir tutum olamaz.

Ortak aday için HDP elinden geleni yapmıştır ve yine Sayın Buldan’ın açıklamasında belirttiği gibi kapıları tümden de kapatmamıştır. Bundan sonraki sorumluluk ve adım atma iradesi muhalefetin diğer blokundadır. Sonuç olarak HDP, doğru ve olması gerektiği gibi, kararlarını alarak ilerliyor.