Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla Mersin'de mitinge giden Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!

CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin tutuklu eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan aldığı talimatla bugün ilk mitingini gerçekleştirdi.

Mersin'de 'Milletin Sesi' sloganıyla miting düzenleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu miting alanında beklediğini bulamadı.

Tüm birleşenler toplandı ve meydan boş kaldı

Mersin'deki mitinge CHP'nin ortakları olan HDP, İP, TİP ve gibi tüm bileşenler destek verdi, miting alanını kalabalık tutmak için tam 29 ilden otobüs kaldırıldı, il teşkilatları Mersin'e figüran CHP'li takviyesi yaptı.

Toplam katılım 21 bin 500

Edindiğimiz bilgilere göre mitinge alan içi 18 bin 500 ve arama noktası dışından seyreden yaklaşık 3 bin kişi olmak üzere toplamda 21 bin 500 kişi katıldı.

Yüz binlerce kişi toplayacağını iddia ediyordu

CHP, mitinge yüz binlerce kişi geleceği beklentisiyle mitinge kapalı olduğu bilinen Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak üzere Valiliğe başvurmuştu.

Bile bile mitinge kapalı alanda miting yapmak için başvuru yapan, başvurusu reddedilince de yüz binlerce kişiyle meydanlara akın edeceğini iddia eden CHP ve Kılıçdaroğlu'nda, düşük katılım sonrası hayal kırıklığı hakim.

Erdoğan'dan gönderme

Siirt'te toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı binlerce kişilik insan grunu karşıladı. Meydanın hınca hınç dolduğu alanda Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri dikkat çekti.

Siirt'te gövde gösterisi yapan Erdoğan Mersin'de umduğunu bulamaya Kılıçdaroğlu'na yaptığı göndermede şunları söyledi:

"Siyaset er meydanında yürütülür. Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Resmi rakamlar elimizde. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de, siyaset meydanında çık karşımıza. Tabii bu işler kaset kumpası ile genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Gerçi bu zat sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak siyaseti de kirletiyor. Hiç değilse orada biz kendisine hak ettiği cevabı verme imkanına sahibiz.."