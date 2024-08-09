Selahattin Demirtaş'ın kardeşinden hain talimat!

PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmalarına yönelik yapılan başarılı operasyonlar sonucunda tüm gençlik yapıları deşifre edilerek, örgütün ve yapılarının eleman temin etmelerinin yolu kesildi.

PKK/KCK'nın gençlik yapılanmaları olan 'Özgür Öğrenci İnisiyatifi' ve 'Demokratik Öğrenci Meclisi' adıyla örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE CEZA ALMANIN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR

PKK'nın gençlik yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, örgütün gençlik örgütlenmesi faaliyetlerinin 1987'de YXK adı altında oluşturulduğu, gençlik örgütlenmelerinde zaman içerisinde yapısal değişikliklere gidildiği kaydedildi.

2016'da oluşturulan Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) terör örgütünün gençlik örgütlenmesi YDG-H'ın (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) devamı niteliğinde olduğu, örgüt mensuplarının yakalanma ve adli/idari ceza almalarının önüne geçme amaçlı bu isim değişikliğine gittiği ifade edildi.

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İddianamede, ülke genelinde ve özellikle sözde özerklik/özyönetim ilan edilen yerlerde ve güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarı operasyonlar nedeniyle elaman sıkıntısı çeken örgütün isim değişikliği ile bu sıkıntılı süreci aşmayı hedeflediği belirtildi.

FAALİYETLER ÖRGÜTSEL EĞİTİM VE TALİMATLA YAPILDI

YDG-H adı altında, 2016'da ise (Devrimci Gençlik Hareketi) DGH olarak isim değişikliklerine giden yapılanmanın, yapılan tüm eylem ve faaliyetlerin terör örgütü güdümünde alınan örgütsel eğitim ve talimatlar doğrultusunda, hiyerarşik bir yapı içerisinde, gizliliğe dikkat edilerek yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, terör örgütünün gençlik yapılanması tarafından özellikle metropol illerde üniversitelerde faaliyet yürütenler tarafından gerçekleştirildiği, düzenlenen eylemlerde terör örgütünün, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve örgüt mensuplarının sahiplenildiği ve şiddet eylemlerine dönüştüğü gerçekleştirilen eylemlerin internet ortamında terör örgütüne müzahir basın yayın organlarında sahiplenildiği aktarıldı.

ÖĞRENCİLERİ KIRSALA GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPTILAR

Özellikle üniversitelerde faaliyet yürüten gençlik yapılanmasının örgüte müzahir öğrenciler ve gençler üzerine titizlikle yaklaşımlarda bulundukları, terör örgütünün ideolojisini aşılayarak öğrencilere ideolojik eğitimler verdikleri ve akabinde terör örgütünün kırsal alanına katılımlarını sağlanması adına etkin bir şekilde çalışma yaptıkları belirlendi.

ÜNİVERSİTELER İÇİN TALİMAT VERDİ

PKK'nın üst yönetimi tarafından farklı tarihlerde örgütün gençlik yapılanmasını aktif hale getirmek adına çeşitli talimatlar verildiği de tespit edildi. İddianamede eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi sözde PKK Kültür ve Sanat Komitesi Üyesi Şiyar kod adlı Nurettin Demirtaş'ın talimatı da yer aldı.

Demirtaş yapılanmanın aktif hale getirilmesine ilişkin, "Üniversitede yemek boykotu yapmak da bir eylemdir ama günümüz koşullarında bu yemek boykotu faşizmi yıkmaz. Radikal eylem çizgisinde netleşmek gerekiyor. Üniversiteleri örnek kabilinden ifade etmek istedik ama gerçekten de üniversitelerden neden ses çıkmadığı sorgulanmalıdır. Üniversiteler sokağın ve eylemin öncüsü olmalıyken pasif bile denilemeyecek bir sessizlik içine gömülmüştür. Faşizme biat ettiklerinden değil herhalde. Faşizmin kuşatması var, kolay değildir ama radikal direniş de tam da bu nedenle gereklidir. Sokağın öncülüğünü yapmak için sorumluluk üstlenilmelidir" açıklamasını yaptığı kaydedildi.