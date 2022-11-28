Selahattin Demirtaş'ın Kandil açıklaması! Tepkilerden sonra ilk geri adım: O sözler bana ait değil

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"Masa altından el üstüne HDP" başlıklı bir yazı kaleme alan Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Selahattin Demirtaş'ın kendisini ziyarete gelen siyasilere, " 'Dışarıda olsam Kandil’e gider, ‘ya beni burada öldürün ya da silah bırakın’ derdim' " cümlelerini kurduğunu aktardı.

Selahattin Demirtaş avukatları aracılığı ile Sedat Bozkurt'a düzeltme açıklaması gönderdi.

"Cümlenin kendisine ait olmadığını söyledi"

Bu sefer de Demirtaş'ın böyle bir söz söylemediğini yazan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

Selahattin Demirtaş avukatları aracılığıyla bana özel olarak çok kısa bir bilgi notu iletti. Yazımdaki 2 unsura ilişkin bir düzeltme notu içeriyor.

Barış için sarf edeceği çabanın bilindiğini ancak yazıdaki cümlenin kendisine ait olmadığını ayrıca yazımın bir karar haline dönüşmemiş olsa da HDP’nin kendisini aday olarak düşünmediği kısmına da; ortaklaşarak karar alınacağını belirterek, HDP yönetimi ile arasında gerginlik bulunmadığını da söyleyerek itiraz ediyor.

Bana özel olarak gönderilmiş olmasına karşın yazımın çok yaygınlaşması nedeniyle Demirtaş’ın şahane üsluplu ve bol samimi selamlı bilgi notunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tez zamanda bunları uzun uzun tartışabilmek için aramızda olur…