Selahattin Demirtaş'ın eşinden sonra ikinci sahte rapor vakası!

Konya'da bir kişi işverenine vermek üzere sahte 4 günlük hasta raporu hazırlattı.

Raporu alan çalışanla, sahte evrakın düzenlenmesine yardımcı olan doktor ve hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

Hasta olmadığı halde, SGK'dan iş göremezlik ücreti alan şahsın 15 yıla kadar, doktorun ise 11 yıla kadar hapsi isteniyor.



Soruşturmayı Konya Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Soruşturmaya ilişkin tutanakta, bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan S.U'nun hastaneye gitmeden, burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin'de olduğunun tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, S.U'nun raporu iş yerine verdiği, rapor gereği SGK tarafından kendisine 369,51 lira iş göremezlik ücreti ödendiği tespitine yer verildi.

Yaşanan olay Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı gündeme getirdi!

Konya'da yaşanan sahte rapor vakası, HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı yeniden gündeme getirdi.

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Akit'in deşifre ettiği olaya göre, Başak Demirtaş'ın da kamu görevlisiyken, hasta olduğunu iddia ederek rapor alıp Adalar’da gezmeye gittiği, eşi Selahattin Demirtaş’ın seçim gezilerine katılıp görevli olduğu Diyarbakır’daki okuldan öğretmen maaşını almayı sürdürdüğü öğrenilmişti.