  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyayı şoke eden nükleer gelişmeye tepki

Alman devi Ford Explorer artık tamamen elektrikli! Piyasaya çıktı: fiyatlarındaki fark ne merak konusu oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar'da.. Sürpriz ziyaret!

Müfteri Yusuf Ziya Özcan'dan başka ne beklenir? Koltuğa oy vermeye destek çıktı

Depremde ağır hasar gördü! Cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı

O ülke Türkiye'den satın alıyor! Müthiş gelişmeyi duyurdular: Harekete geçtiler! Tam 500 milyon dolar

Altın fiyatları: Tedirgin eden çıkış! Altını olanlar, altına yatırım yapanlar haftaya altın bu rakamlarda! Çok kritik

Maç bitti, ortalık karıştı! Hakeme saldırdılar

Hem çekiyor "hadi oradan", hem kalkamıyor masadan... 10 numara konuştun Temel Bey ama icraat sıfır

Fransa'da bakanlara flaş talimat: Ortalıkta görünmeyin
Siyaset Selahattin Demirtaş'ın eşinden sonra ikinci sahte rapor vakası!
Siyaset

Selahattin Demirtaş'ın eşinden sonra ikinci sahte rapor vakası!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 00:57:00 - 2023-03-27 01:10:10
Selahattin Demirtaş'ın eşinden sonra ikinci sahte rapor vakası!

Akit'in deşifre Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "sahte hasta raporu"ndan sonra, bir vaka da Konya'da yaşandı. Konya'da işverenine hasta olduğunu söyleyerek, 4 gün iş göremez raporu alıp tatile giden kişi ve ona rapor konusunda yardım ettiği öne sürülen doktor ile hemşire hakkında dava açıldı.

Konya'da bir kişi işverenine vermek üzere sahte 4 günlük hasta raporu hazırlattı.

Raporu alan çalışanla, sahte evrakın düzenlenmesine yardımcı olan doktor ve hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

Hasta olmadığı halde, SGK'dan iş göremezlik ücreti alan şahsın 15 yıla kadar, doktorun ise 11 yıla kadar hapsi isteniyor.

Soruşturmayı Konya Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Soruşturmaya ilişkin tutanakta, bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan S.U'nun hastaneye gitmeden, burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin'de olduğunun tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, S.U'nun raporu iş yerine verdiği, rapor gereği SGK tarafından kendisine 369,51 lira iş göremezlik ücreti ödendiği tespitine yer verildi.

Yaşanan olay Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı gündeme getirdi!

Konya'da yaşanan sahte rapor vakası, HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı yeniden gündeme getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akit'in deşifre ettiği olaya göre, Başak Demirtaş'ın da kamu görevlisiyken, hasta olduğunu iddia ederek rapor alıp Adalar’da gezmeye gittiği, eşi Selahattin Demirtaş’ın seçim gezilerine katılıp görevli olduğu Diyarbakır’daki okuldan öğretmen maaşını almayı sürdürdüğü öğrenilmişti.

Sahte raporu Akit ifşa etti! Başak Demirtaş’a evrakta sahtecilikten 2.5 yıl hapis
Sahte raporu Akit ifşa etti! Başak Demirtaş’a evrakta sahtecilikten 2.5 yıl hapis

Gündem

Sahte raporu Akit ifşa etti! Başak Demirtaş’a evrakta sahtecilikten 2.5 yıl hapis

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23