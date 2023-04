Selahattin Demirtaş'a büyük şok! Apışıp kalacak

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, son olarak, et fiyatlarının arttığından yakınıp "Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur" diyenler var ya. Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?" diye soran Selahattin Demirtaş'a efsane bir ayar verdi.

Demirtaş'ın, kendisini tanımayan gençlere, derdi et almak olan dar gelirlinin derdiyle dertlenen "siyasetçi numarası" yaptığını belirten Altınok, "Evet, numara. Zira şimdi et üzerinden 'Allah aşkına daha ne kadar kötü olabilir ki' diye soran tüketicinin dostu Demirtaş siyasetçi olsa, kendisini sorunlarını parlamentoya taşısın diye seçen Kürtlere sokağı adres göstermezdi... Yasin Börü'yü bir akşam üstü Diyarbakır'ın yoksul mahallerinde evlere Kurban eti dağıtırken öldürenleri sokağa çağırmazdı mesela" dedi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Normalde hapishanedeki birine doğrudan seslenilmez. Çünkü cevap veremez.

Ne var ki şimdi içim rahat. Burada yazacaklarımı kendisi dışarıdayken yaptığı bir basın toplantısında yüz yüzeyken de tekrarlamıştım.

Ayrıca biliyorsunuz hapis, muhatabımın iletişim başta olmak üzere hiçbir hakkını kısıtlamıyor. Hatta benden çok sosyal medyada takılıyor. Hep online.

Demirtaş dün de et fiyatlarının arttığından yakınıp "Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur" diyenler var ya. Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?" diye soruyordu. Kendisini tanımayan gençlere, derdi et almak olan dar gelirlinin derdiyle dertlenen "siyasetçi numarası" yapıyor. Evet, numara.

Zira şimdi et üzerinden "Allah aşkına daha ne kadar kötü olabilir ki" diye soran tüketicin dostu Demirtaş siyasetçi olsa, kendisini sorunlarını parlamentoya taşısın diye seçen Kürtlere sokağı adres göstermezdi...

Yasin Börü'yü bir akşam üstü Diyarbakır'ın yoksul mahallerinde evlere Kurban eti dağıtırken öldürenleri sokağa çağırmazdı mesela.

Haklısınız konumuz et'ti.

Demirtaş bir ara, o cinnet günlerindeki et fiyatlarını yayınlasın da gençler enflasyonun sebeplerine dair ezberlerin dışına çıkabilsinler...

Geleceklerine, refahımıza ayrılması gereken bütçenin, Türkiye'yi terör sopasıyla terbiye etmeye çalışan ABD'nin uşaklarıyla mücadeleye gittiğini de görsünler. Yeşil'liğin fiyatına sonra değiniriz."