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Siyaset Selahattin Demirtaş CHP ve İP'e ültimatom verdi
Siyaset

Selahattin Demirtaş CHP ve İP'e ültimatom verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın CHP ve İYİ Parti'yi tehdit eden 'Üçüncü ittifak' açıklamasında, iki partiye ültimatom verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 15:31:00 -
Selahattin Demirtaş CHP ve İP'e ültimatom verdi

Selahattin Demirtaş'ın "CHP ve İYİ Parti'ye üstü kapalı tehdit" olarak yorumlanan 3. ittifak açıklaması tartışılmaya devam ediyor. Yankı uyandıran Demirtaş'ın çıkışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın gündemindeydi. Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP ve İYİ Parti ine topu taca atmayı ve bu tehdide boyun eğmeyi tercih etti"

"Selahattin Demirtaş, CHP ve İYİ Parti'ye resmen ültimatom verdi ve 'Kendi içinizdeki milliyetçileri, ulusalcıları temizleyin, yoksa yeni bir ittifakın önü açılır.' dedi. CHP ve İYİ Parti'nin önde gelen aktörleri ise yine topu taca atmayı ve bu tehdide boyun eğmeyi tercih etti.

HDP'li ve PKK'lı aktörlerin daha önceki rest çekmelerine, had bildirmelerine defalarca sükunetle yaklaşan Millet İttifakı'nın temsilcilerinin şunu bilmesi gerekiyor:

Bu cevapsız bırakılacak bir mesele değildir! Buradan CHP’li ve İYİ Partili aktörlere soruyorum, Selahattin Demirtaş'tan korkuyor musunuz? Oy kaygısı için mi bu 'ayar vermeye' sessiz kalıyorsunuz?"

Demirtaş ne demişti?

Selahattin Demirtaş, isim vermeden CHP'ye mesaj göndererek ve muhalefetteki "milliyetçi odakları" şikayet etti. Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK/HDP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazeteye açıklamalarda bulundu. Demirtaş, “Bana göre, eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP’nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak, ‘demokrasi ittifakı’ olarak ilan edilebilir” dedi.

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Yorumlar

OSMANLI TORUNU

Kardeşim "Selahattin Demirtaş Ceza evinde değil, mi , Bu Terörist birisi nasıl olurda ceza evinden talimat veriyor O zaman salı verin ne işi var içeride,, böyle bir Kanun var mı , Bizim kanunlarımız Türk malımı yoksa Avrupa malı, ,Avrupa kanunlarında bir Terörist dışarıya demeçler verebilir mi acaba,, CAN KURBAN BÖYLE KANUNLARA,,
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gedikli

BUNLARA SİYASETİN KAPISINI ARALARSANIZ ORADAN DEMOKRASİNİN TABUTUNU ÇIKARIRLAR.
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