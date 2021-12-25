Selahattin Demirtaş Ayhan Bilgen'e cevap veremedi

Edirne Cezaevi’nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş avukatları aracılığıyla sorularımızı yanıtladı. Demirtaş, Eski Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen’ın istifası ile ilgili sorulan soruya cevap veremedi.

Eski Kars Belediye Başkanı ve Milletvekili Ayhan Bilgen, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından "Bireysel beklentilerle değil toplumsal kaygılarla 2007 yılında 'bin umut' adaylığı ile başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum. Toplumsal eşitlik, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğim gibi kamuoyu ile de paylaştım. Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum. HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağınız açıklamayla son bulmasını umuyor aksi takdirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum" mesajını paylaşarak HDP'den istifa etti.

Tele1'e konuşan Selahattin Demirtaş basın mensupları tarafından 'Ayhan Bilgen geçtiğimiz günlerde istifa etti. HDP’ye dair eleştirileri oldu. Bilgen’in çıkışı ve istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna 'Cevap vermek bana düşmez, gerekli de görmüyorum' diyerek konuyu adeta geçiştirdi.