Selahattain Baki Abdurrahim Albayrak'ı eleştirdi

İsim vermeden çok sert şekilde Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'ı eleştiren Baki, "'Adalet, adalet' diye bağırıyorlar. Biz 7 senedir şampiyon olamıyoruz. kurşun yedik otobüste poz verdiler. Hiç mi utanma olmaz! Bugün Pelkas'ın pozisyonları dövüş sporlarında olur. Faul yok, kart yok. Yazıktır, günahtır. " dedi.

Selahattin Baki'nin açıklamaları şu şekilde:

''Hala algı, hala utanmadan yüksek sesle bağırma çağırma... Sen değil miydin Fenerbahçe kurşun yediğinde güle oynaya oradan otobüs kullanıp geçen? Neyin adaletinden bahsediyorsun sen? Bu takımın canına kast edildi! İki haftadır iki oyuncumuz ambulansla sahadan çıkıyor, bir tane sarı kart yok. Neyin algısı? 2011 ve 2014. Bu takımın iki tane şampiyonluğu var sadece. Bu lobi faaliyetlerinin, bu çığırtkanlığın en çok kime yarayıp kime yaramadığı ortada. Rekabet de bir yere kadar, insanda biraz utanma olur. Bugün Pelkas'a yapılan hareket... Bilmiyorum aranızda dövüş sporlarına ilgi duyan var mıdır? Bir tane sarı kart yok! İnsanda biraz insaf olur, utanma olur.''

''Yeter ki bölünmeyelim''

''Ligin boyu iyice kısaldı. Son 12 haftaya giriyoruz. Kritik bir 12 hafta. Her zaman olduğu gibi bizim karşımızda olan lobiler, algıcılar ayaklanmış durumda. Biz her şeyi bir kenara bırakalım, kol kola girelim camia olarak. Birlikte hareket ettiğimiz zaman hiçbir gücün karşımızda duramayacağını defalarca kez gördük. Yeter ki bölünmeyelim. Benim ricam, bütün eleştirilerinizi yönetime yapın. Bu 12 hafta takımı el bebek gül bebek uğurlayalım.''

''25-30 yıldır çöreklenmiş bir zihniyet var''

''Hakem değiştirmekle, MHK değiştirmekle bu iş düzelmez. 25-30 yıldır çöreklenmiş bir zihniyet var. Bunları değiştirmek gerekiyor öncelikle. Acınası bir haldeyiz. Utanması gerekenlerin en yüksek ses çıkardığı, en çok bağıranın en çok hakkı elde ettiği bir ortamdan geçiyoruz.''

''Pelkas ilk olarak maçın sonucunu sordu''

''Pelkas ilk olarak maçın sonucunu sordu. 3-0 dedik. Baş parmağıyla tamam işareti yaptı. Şaşırdı çocuk herhalde, ne desin ki? Bize yakın bir kültürden geliyor ama buradaki ortamı hayal etmek de güç.''

''Bizim camianın ekstrem tutkusu...''

''Bizim camianın da biraz ekstrem tutkusundan kaynaklanıyor. Ben de bir zamanlar tribündeydim. Oyunu beğenmeyebilirsiniz ama madalyonun diğer yüzüne bakmak lazım. Son 15-16 yılın en iyi deplasman performansı var. Tabii biz de isteriz iç sahada daha iyi olalım. Ama şu 12 hafta bir frene basalım, kol kola birlikte yürüyelim. Bu takımda ciddi karaktere sahip oyuncular, hocamız var. Sportif direktörümüz var. Bir maç oynayacağız, sonra Beşiktaş'a gidiyoruz. Her şeyin değişebileceği bir ortam var. Fanatik insanlar değişmez ama nötr insanlar da ortaya çıksın artık.''

''Marcao diye bir adam var; milletvekili oldu herhalde!''

''Bizim inancımız sonsuz. Biz herkesten çok daha iyiyiz. Ama iki hafta üst üste sedyeyle stadyumdan oyuncularımızı gönderiyoruz ama ne bir sarı kart var, gündeme getiren dahi yok. Marcao diye bir adam var; herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var çünkü. Her hafta acayip acayip hareketler... Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?''