Sel suyuna kapılan çocuk son anda kurtarıldı! Korku dolu anlar kamerada..
İstanbul Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek isterken sel suyuna kapılan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Korku dolu anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.
Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'un birçok semtinde sel felaketi yaşandı. Yağıştan en çok etkilenen işlçeler arasında Esenyurt da yer aldı.
Bir anda gözden kayboldu
Esenyurt'taki bir caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen birisi çocuk iki kişi sel suyuna kapıldı. Şiddetli şekilde akan suların içerisinde düşe kalka ilerleyen çocuk, bir anda gözden kayboldu.
Sularda sürüklenen çocuk, bir araca tutundu. Yardıma koşan vatandaşlar çocuğu kısa sürede kurtardı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.