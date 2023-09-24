  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekonomist Tuna Kaya üstüne basa basa uyardı: Yüzbinlerce banka hesabı boşaltıldı, kimse güvende değil

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de dikkat ceken TURAN açıklaması

Hollanda'da, Türkiye Büyükelçiliği önünde alçaklık

Dünyanın gözü bu ülkeye çevrildi: Tüm aile yanlış cenazeye gelmiş! Sonuç tam anlamıyla şaşkına çevirdi!

Naci Görür böyle uyardı: Zamanı dolmuş veya dolmak üzere

Kemal’in talebesi Özgür fena gaza gelmiş: Ben bu takımı şampiyon yaparım

Ünlü teknoloji devi hatası karşısında şaşkın! Görenler inanamadı: Galaxy FE ürünü 4 Ekim’de damga vuracak, geliyor

Ünlü milyarderin Manisa'da fabrika açacağı söylentileri bölge halkını heyecanlandırdı! Hop oturup hop kalkıyorlar

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'yi ileriye doğru götürecek! Türkiye Yüzyılı yolculuğu...

O hayvanın gübresini tarlasına attı! Alınan sonuç karşısında tüm Türkiye şaşkına döndü, çiftçi kendisi bile buna inanamadı
Dünya Sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 24 ülkeden 70'ten fazla yardım uçağı ulaştı
Dünya

Sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 24 ülkeden 70'ten fazla yardım uçağı ulaştı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 06:48:00 -
Sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 24 ülkeden 70'ten fazla yardım uçağı ulaştı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketinden etkilenenler için 24 ülkeden yardım malzemesi taşıyan 70'ten fazla uçağın ve 8 geminin geldiğini duyurdu.

Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" isimli sosyal medya hesabından, Hükümet Acil Durum ve Hızlı Müdahale Ekibinin, Libya'ya gelen uluslararası insani yardımlara ilişkin yazılı açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, 24 ülkenin, afetzedeler için yardım malzemesi taşıyan 70'ten fazla uçak ve 8 gemi gönderdiği aktarıldı.

Uluslararası yardımlara değinilen açıklamada, Hollanda'nın, afetzedelere gıda, ilaç, barınak ve tıbbi bakım sağlanması için 2 milyon avroluk destekte bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Avustralya'nın 1 milyon dolar yardım yapmayı planladığı, Güney Kore'nin de Birleşmiş Milletlerin Libya'daki yardım çalışmaları için 2 milyon dolar tahsis ettiği kaydedildi.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23