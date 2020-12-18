Sel felaketinde zarar gören Dereli'de yeni temeller atılıyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'daki sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçe merkezinde, iş yerleri ve konutların inşası için temel kazısı çalışmalarına başlandı.

İlçede 22 Ağustos'ta meydana gelen taşkının ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda Yeni Dereli Projesi uygulanıyor.

Altyapı çalışmalarının ardından temel kazıları ve betonlama çalışmaları devam eden ilçe merkezi inşaatının Haziran 2021'de tamamlanması planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında ilçe merkezinde ticari üniteler, konutlar, kamu binaları, regülasyon ve gezinti alanları inşa edilecek.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel sonrası devletin Dereli'de ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.

İlçe merkezindeki en büyük sıkıntının yaşandığı alanda esnaf için iş yerleri ve konutların yapımına başlandığını belirten Şenlikoğlu, "İnşallah haziran ayı içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Şu anda temel kazıları ve düzenlemeler devam ediyor. Çarşı merkezinde 72 iş yeri ve 82 konut olacak." dedi.

Şenlikoğlu, afetzedeler için inşa edilen konutların yapımının sürdüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Yapılacak 144 konutun hemen hemen temel kazıları bitti. Dört bloktan oluşan bu konutların ikisinin kaba inşaatı büyük oranda gerçekleşti, diğerlerinin ise devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde konutların tamamlanması planlanıyor. Gerçekten burada devletin hızını ve gücünü görüyoruz, devletimizle gurur duyuyoruz. Biz Dereli olarak devletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Projelerde bazen revizyonlar yapıldığına işaret eden Şenlikoğlu, "Burada iş yerleri ve konutların en modern şekilde yapılması amaçlanıyor. Bu nedenle revizyon olabiliyor. Önceden iş yerleri ve konutlar için katı yakıt planlanıyorken Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle doğal gaza dönüldü." ifadelerini kullandı.

İlçe merkezinde selde zarar gören köprünün yerine inşa edilecek köprü için ise Karayolları tarafından çalışmaların devam ettiğini aktaran Şenlikoğlu, 2-3 aylık çalışmanın ardından köprünün tamamlanacağını bildirdi.

- "Dereli herkesin mutlu olacağı yer haline gelecek"

Şenlikoğlu, yeni inşa edilecek Dereli'nin güvenlikli bir ilçe olacağını vurgulayarak, hem konutların yenilenmesi hem de doğal gaz ile artık yaşlıların da göç etmek zorunda olmadığı, Dereli'nin herkesin mutlu olacağı bir yer haline geleceğini söyledi.

Dereli'nin yaylalarıyla Giresun ve Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Şenlikoğlu, "Ama tabii ilçe merkezi bunun gerisinde kalmıştı. Kümbet ve Kulakkaya'ya giden insanlar ilçe merkezinden geçiyordu, bu insanlar artık Dereli'de mutlaka mola vereceklerdir." diye konuştu.



