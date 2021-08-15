Sel felaketinde can kaybı arttı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi, 8 kişinin tedavisi sürüyor.

Müteahhit gözaltında

Öte yandan felaket sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Kastamonu'daki yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir" denildi.