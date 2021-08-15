  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Malatya'da silahlı saldırı! Yaralılar var
Ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
Beşiktaş duyurdu! Sözleşme imzalandı
Ukrayna'nın Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü
Gündem Sel felaketinde can kaybı arttı
Gündem

Sel felaketinde can kaybı arttı

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, can kaybı 64'e çıktı, 8 kişinin tedavisi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 21:36:00 - 2021-08-15 21:56:29
Sel felaketinde can kaybı arttı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi, 8 kişinin tedavisi sürüyor.

Müteahhit gözaltında

Öte yandan felaket sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Kastamonu'daki yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay