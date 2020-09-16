Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de ticari hayat yeniden canlanıyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'daki sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde yaralarını saran esnaf, ticari faaliyetlere başladı.

İlçede 22 Ağustos Cumartesi günü başlayan yağış ve ardından meydana gelen taşkınla iş yerleri çamur, taş ve toprakla kaplanan Dereli esnafı, dükkanların temizlenmesiyle onarımlarını yaptı.

Yıkım kararı olmayan binalarda bulunan ve yenileme çalışması tamamlanan market, lokanta, beyaz eşya bayisi, züccaciye ve hırdavat dükkanı gibi bazı iş yerleri faaliyete geçti.

Ticari hayatın yavaş yavaş yeniden canlandığı Dereli'de esnaf, para kazanarak yaralarını sarıyor.

İlçede market işleten Salih Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel sırasında dükkanda olduklarını belirterek, kapıların kırılmaya başlamasıyla arka bölümden kaçtıklarını söyledi.

Büyük bir felaket yaşadıklarını anımsatan Yiğit, ilçedeki esnafın yüzde 90'ının zarar gördüğünü aktardı.

Yiğit, afetin hemen ardından devleti yanlarında görmenin kendilerini teselli ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanımızdaydı, peşinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geldi. Sel oldu, bir sürü felaket yaşadık, canımızı kurtardık, malımız gitti ama devletin yanımızda olması bizi teselli etti. Peşinden esnafa yardımlar yapılmaya başlandı. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın 50'şer bin lira hibe desteği ve kredi desteği açıklaması esnafa can suyu oldu."

Şu anda esnaf olarak toparlanmaya başladıklarını ifade eden Yiğit, "Dükkanı düzenlemeye başladık, bir taraf düzenlendi, raflara malları koyduk, diğer tarafta da tamiratlarımız devam ediyor. Bir yandan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya bir yandan da para kazanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Dört dörtlük değil ama çok şükür Allah'a dükkanı açtık"



Lokanta işletmecisi Dursun Göksüz ise 40 yıldır esnaflık yaptığını belirterek, şu ana kadar böyle büyük bir felaketle karşılaşmadığını kaydetti.

Esnaf olarak yaraları sarmaya başladıklarını dile getiren Göksüz, "Ben 5 gündür faaliyetteyim, tam da oturtamadık, dört dörtlük değil ama çok şükür Allah'a dükkanı açtık. Devlet de yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.

- "Yavaş yavaş ticari hareketlilik de olacaktır"

Beyaz eşya satan Osman Kahraman da zorlu ve yorucu bir süreç geçirdiklerini, bugünlerde iş yerini düzenleme fırsatı bulduklarını anlattı.

Tam anlamıyla olmasa da faaliyete başladıklarını belirten Kahraman, şunları söyledi:

"Hamdolsun elimizden geldiğince yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Tüm esnaf arkadaşlarımız da yavaş yavaş kendi mekanlarını düzene koymaya başladı. Yavaş yavaş ticari hareketlilik de olacaktır ki müşterilerimiz de gerek alışverişe gerek geçmiş olsun ziyaretlerine geliyorlar. Yavaş yavaş düzene giriyoruz, inşallah daha iyi bir Dereli olacaktır."



