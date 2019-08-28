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Sel felaketi yaşanan Düzce'de iyileştirme çalışmaları sürüyor

Kentte geçen ay meydana gelen sel felaketinde en fazla zararı gören Esmahanım ve Uğurlu köylerindeki çalışmalar drone ile görüntülendi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:11
Sel felaketi yaşanan Düzce'de iyileştirme çalışmaları sürüyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelerde iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, 17-18 Temmuz'da meydana gelen selden fazla etkilenen Esmahanım ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere bölgedeki iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede 46 Özel İdare aracı ve 33 DSİ aracıyla dere yatağı temizleme ve çevre düzenleme çalışması yürütülüyor.

Acil yıkım kararı verilen 44 binadan 41'inin yıkımını gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, diğer 3 binanın yıkılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki çalışmalar, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:11
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