Sel felaketi: Siirt'i kuvvetli sağanak vurdu!

Siirt’te etkili yağış hayatı durma noktasına getirdi. Geç saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağış, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Kentte birçok yolda sağanak sonrası taşkın oluştu.

Vatandaşlar caddelerde, araçlar ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Valilikten yapılan açıklamada ise, Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yoğun ve etkili yağış sonrası Tillo ilçesinde 1 heyelan ihbarı, Şirvan ilçesinde 1 su baskını ihbarı olmak üzere toplam 62 su baskını ihbarı alınmıştır. Ekipler olay yerlerine intikal ettirilerek, gerekli çalışmalara başlanmış ve ilk değerlendirmelere göre herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır ifadeleri kullanıldı.

62 su baskını ve 1 heyelan yaşandı

Valilikten yapılan açıklamada, “Kent genelinde başlayan kuvvetli sağanak yağış sebebi ile Tillo ilçe sınırları içeresinde yer alan Alkumru Barajı yolunda heyelan meydana gelmiştir. AFAD ve İl Özel İdare ekipleri olay mahalline sevk edilerek, gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yoğun ve etkili yağış sonrası Tillo ilçemizde 1 heyelan ihbarı, Şirvan ilçemizde 1 su baskını ihbarı olmak üzere toplam 62 adet su baskını ihbarı alınmıştır. Ekipler olay yerlerine intikal ettirilerek, gerekli çalışmalara başlanmış ve ilk değerlendirmelere göre herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde oluşturulan kriz masasında ilk dakikadan itibaren Valilik koordinasyonunda AFAD, Siirt Belediyesi, İl Özel İdaresi, UMKE ve diğer ilgili tüm birimler seferber edilmiştir. Yapılacak hasar tespit çalışmalarında da zarar gören tüm vatandaşlarımızın zararziyanları karşılanacaktır. Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su bakını, yıldırım kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında 112 Acil Afet durum Müdürlüğü’ne bildirmeleri önem arz etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi.