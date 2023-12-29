Seküler yobazlar toplumu çürütüyor

Buğra Kardan İstanbul

Dini ve milli değerleri hiçe sayan, bir yandan Hıristiyanları örnek alarak yılbaşı kutlayanlara bir yandan kumar oynayanlara bir yandan zina yapanlara bir yandan dekolteli giyinenlere bir yandan da ayyaşlara destek veren seküler yobazlar ahlâki erozyona neden oluyor. Umuma açık yerlerde edebe mugayir tavırlar takınan gençleri ikaz edenlere “Özel hayatlarına karışmayın” diyerek diklenen, Kadıköy’de çırılçıplak yürüyen kadının modaya uyduğunu öne süren, LGBT sapkınlarına kol kanat geren azgın azınlığın temsilcileri sosyal çöküntüyü tetikliyor.

Sosyologlardan tepki

Kur’an ve din eğitimine, adab-ı muaşeret öğretimine, aile müessesesine muhalefet edip gençleri ahlâksızlaştırmaya soyunan CHP medyası infiale yol açıyor. İmamoğlu’nun fonladığı haberciler ile yorumcuların metrobüste uyuşturucu madde alırken yakalanan gençlerin acınacak duruma düşmelerinden hükümeti sorumlu tutmalarına dayanamayan sosyologlar her arenada “Toplumu çürümeye mahkûm eden zillet paydaşlarıdır”, “Laikçi bağnazlar ahlâki aşınıma neden olmaktadır” tepkisini gösterdi.

Büyük çelişki

Sosyologlara hak veren Büyük Aile Platformu (BAP) Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz da Akit’e yaptığı açıklamada müstehcenliği, sapkınlığı teşvik eden siyasi akımların ve medya gruplarının ülkeye büyük zarar verdiklerini belirtti. Eryılmaz, şunları kaydetti: “Ne yazık ki LGBT gibi sapkın yapılanmalar varlıklarını devam ettiriyorlar. Açık seçik giyinenler ve madde bağımlıları da çok. Bunda toplu taşıtlarda giyim kuşamlarına dikkat etmeyenleri, gayri ahlâki tavırlarda bulunanları, alkol ve uyuşturucu alanları koruyup kollayanların payları büyük. Dini ve milli değerleri aşağılayan yayınlara, aile yapımızı tahrip eden söylemlere imza atanların metrobüste madde alan gençler üzerinden hükümete yüklenmeleri çelişkilidir. Şu anda toplum iyi durumda değildir. Müstehcenlik, madde bağımlılığı artmıştır. Gençler kimlik problemiyle karşı karşıyadır. Beyinler yıkanıyor, çocuklara özgürlük kavramı yanlış anlatılıyor. Müstehcenlik ve sapkınlıkla ilgili kanun yok. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Müstehcenliğin ve LGBT sapkınlığının özgürlük değil, başkalarının haklarına girmek olduğunu dile getiriyoruz. Muhalif yayın yapanlar yanlış tavır takınıyorlar. LGBT’nin neden olduğu sosyal sıkıntılara dikkat çektiğimizde bizi gerici ilan ediyorlar. Kendini teşhir eden kız için ‘Cesur giyindi’ diyorlar. Metrobüste uyuşturucu alan gençlere geldiğimizde burada İBB’nin gerekli önlemleri almadığını görüyoruz. ‘Metrobüsün güvenliği ya da görevlisi yok mu’ sorusunu sormadan edemiyoruz. Bu olayı hükümete bağlamak yanlış. Burada sorumlu İBB.”

Hastalıklı zihniyet

Aile Mağdur Hakları Kurucu Başkanı İlhan Ergincan da şunları söyledi: “Son günlerde sokaklarda kadınların vücutlarını alenen teşhir etmelerine, TikTok ve benzeri sosyal medya hesaplarında soyunup ahlâk dışı şovlarla para kazananlara, 15 yaşında sevgilileriyle gezen ve sokakta ulu orta öpüşen çocuklara, aileyi yıkmak için kurulan LGBT örgütlerine, erkeksiz yaşam isteyen Feminist kesimlere ses çıkarmayıp buna ‘Özgürlük’ diyen CHP’nin kendi kokuşmuş zihniyetini hükümetimizin üstüne atma çabalarını görmekteyiz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Metrobüste uyuşturucu sarıp bunu hünermiş gibi sosyal medyada sunan Müslümanlıktan ve aile yapısından uzaklaşmış 3 genç kızın yaptığını bile hükümetin üstüne atarak karalamaya çalışan zihniyet, aslında kendi pislik anlayışını açığa vurmaktadır. Gençlerimizin bu hâle gelmeleri LGBT gibi sapkın oluşumların, Feminist kesimlerin ve her türlü azgınlığı özgürlük gören CHP ile ona destek veren yapıların tahribatları sonucudur. Bu zihniyet, asla ve asla gençlerimizin düşmüş oldukları ahlâksızlık çukurundan kurtulmalarını istememektedir. Bu edepsiz zihniyet ve destekçileri aileyi yok edemeyecek, toplumun ahlâkı daha fazla oynayamayacak. Gençlerimizi koruyacağız, toplumun çürümesine izin vermeyeceğiz.”