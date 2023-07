Seküler yobazlar şimdi de Bakan Tekin’i hedef aldı! Karma eğitim ilkel tercihli eğitim hak

Kendileri gibi düşünmeyen ve en ufak aykırı bir fikir beyan edenlere karşı akıl almaz bir itibarsızlaştırma operasyonu gerçekleştiren laik cenahın son hedefi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu. Kız çocuklarının okullaşmasını sağlamak için “gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” diyen Bakan Tekin’in sözlerinden rahatsız olan seküler yobazlar, laiklik bahanesiyle pek çok ülkenin vazgeçtiği vesayet artığı karma eğitim modelinde ısrar ediyor.

Karma eğitime laikçi kalkan

İşlerine gelince ‘düşünce özgürlüğü ve demokrasi’ maskesine sarılan azgın azınlık, sıra kendileri gibi düşünmeyenlere gelince siyasetçisiyle, STK’sıyla ve yandaş gazeteleriyle ‘yargısız infaza ve medya lincine’ başvuruyor. Son dönemlerde dini ve milli değerlere yönelik atılan adımlardan rahatsız olan, seçmeli din dersleri ve değerler eğitimi projesini sindiremeyen laikçi yobazların son kurbanı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu.

Katıldığı bir canlı yayında, kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin “Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum” gerekçesini öne sürdüğünü belirten Bakan Tekin’in, “Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktır. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” sözlerinden rahatsız olan seküler yobazlar, “laik eğitime darbe vurur” bahanesiyle alçak bir ‘itibar suikastı’na soyunurken, uzmanlar “karma eğitim”in zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Pek çok ülkenin vazgeçmesine rağmen 28 Şubat sürecinde ideolojik dayatmalar sonucu Türkiye’de zorunlu hale getirilen ve dünyada “yüzyılın pedagojik yanlışı” olarak görülen “karma eğitim”in öğrencilerin derse odaklanmasına engel olduğunu, verimi düşürdüğünü, taciz ve şiddeti tetiklediğini vurgulayan eğitimciler, tercihe dayalı bir eğitim sisteminin olumlu sonuçlar doğuracağını belirtiyor.

Adil eğitim her öğrencinin hakkı

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Erzurum Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Halim Ulaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Karma eğitim modeli, ideolojinin akıl ve bilimin önüne geçtiği en kritik ve sonuçları en vahim hatalardan biridir. Kadın ve erkek iki farklı fıtrat ve yaratılıştır. Psikolojik ve fizyolojik farklılıklar beraberinde, duygu, düşünce, öğrenme vb. birçok fark ortaya çıkarır. Dolayısı ile beyin temelli farklılıklar öğrenme süreçlerini tamamen etkiler. Hal bu minval üzere iken, sadece seküler dünya görüşünün dayatması ile iki farklı unsura zorla bir arada eğitim öğretim dayatmasına mecbur bırakmak akıl ve pedagoji dışı bir uygulamadır. Her türlü akran baskısı, zorbalığı, şiddet, sınıf yönetimi problemleri, motivasyonel sorunlar, bu çağ ve akıl dışı dayatmanın zorunlu bir sonucudur. Dileyen veli, çocuğuna karma olmayan bir sistemde eğitim- öğretim aldırma hakkına sahip olmalıdır. Karma dayatması yerine, adil ve demokratik eğitim her vatandaşın en doğal hakkı olduğu gibi her çocuğun da en tabiî özgürlük alanıdır.”

Seküler baskıya boyun eğilmesin

Eğitimci Yazar ve Psikoloji Bilimi Uzmanı Adnan Kalkan ise, şunları ifade etti:

“Karma eğitim ideolojik bir yaklaşım sonucu zorunlu hale getirilen ve hiçbir bilimsel ve pedagojik alt yapısı ve dayanak noktası olmayan bir uygulamadır. Fransız devrimini yapan kilise karşıtı ateistlerin kiliseye karşı duruşunun bir sonucudur. Yapılan çalışmalara bakıldığında; kız ve erkeklerin öğrenme, hafıza depolama gibi bazı faktörler açısından farklı oldukları tespit edilmiştir. Bu durumda kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı eğitim görmelidir. Sosyal ve psikolojik baskıya karma ortamda uğrayan kız ve erkek öğrenciler kendini ifade edememekte ve zamanla sosyal yönünü kaybetmektedir. Yapılan çalışmalar kız ve erkek öğrencilerin ayrı okudukları bölgelerde başarı düzeyi daha yüksektir. Karma Eğitim uygulaması istismar ile taciz ve tecavüzlere sebep olmaktadır. Mütedeyyin bir kısım aileler bu yüzden çocuklarını okula göndermemektedir. Dolayısıyla devam sorununun bir sebebi de karma eğitimdir. Malum kesimin seküler gerekçeli baskı ve dayatmalarına aldırmadan dünyanın terk ettiği bu dayatmadan vazgeçilmeli, en azından tercihli eğitim modeli bir an önce hayata geçirilmelidir.”

İsteyen istediği okula gitmeli

Birçok problemi içinde barındıran karma eğitimin, Batılıların tabiriyle karaya oturduğunu söyleyen Eğitimci Kalkan, değerlendirmelerini söyle sürdürdü:

“Sosyal derslerde kızlar daha yetenekli iken sayısal ve sportif derslerde erkekler daha avantajlı. Kız ve erkek öğrenciler aynı derse tabi tutulunca iki grup da dezavantajlı duruma düşüyor. Dolayısıyla karma eğitim adil değil. Demokratik değil. Nesli harcıyor. En çok kız çocukları istismar ediyor. Hem ekonomik hem sosyal hem de psikolojik olarak öğrencileri eziyor. Madem demokratik hukuk devletiyiz, o halde okul öncesinden üniversiteye kadar; ‘Kız okulları’, ‘Erkek okulları’ ve ‘Karma Okullar’ açılsın. İsteyen veli çocuğunu istediği okula gönderebilsin. Bu uygulama adaleti sağlayacaktır. Eğitimin kalitesini artıracaktır. Bilimsel olmayan, tamamen ideolojik ve öğrencilere zarar veren karma eğitimi savunmak asla iyi niyet taşımaz. Nesli İhyâ Medeniyeti İnşâ mefkûremize ulaşmanın bir yolu da kız ve erkek çocuklarımızı fıtratına uygun karma olmayan okullarda okutmaktır.”