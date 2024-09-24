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Gündem Seküler yaşam tarzı hayatını bitirdi! Eski alkolik Serdar Ortaç'tan şok ifadeler
Gündem

Seküler yaşam tarzı hayatını bitirdi! Eski alkolik Serdar Ortaç'tan şok ifadeler

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Seküler yaşam tarzı hayatını bitirdi! Eski alkolik Serdar Ortaç'tan şok ifadeler

Geçmişte seküler yaşam tarzını benimseyen, sürekli kumar borçları ve sarhoş görüntüleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç, "Kumar yüzünden ne kadar kaybettin?" sorusuna, ibret olacak bir cevap verdi.

Sanatçı Serdar Ortaç, Serbest Vuruş isimli YouTube programına konuk oldu. Daha önce kumar alışkanlığının hayatını alt üst ettiğini defalarca dile getiren Serdar Ortaç, "Ne kadar kaybettin?" sorusuna yanıt verdi.

Ortaç, "Rakam veremem ama 10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında gökdelen vardı o gitti. Büyük hata yaptım. Sağlığım gitti o geri gelsin" ifadelerini kullandı.

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