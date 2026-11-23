National Australia Bank’ın yeniden yapılanma sürecinde tepki çeken bir hata yaşandı. Gönüllü ayrılık paketine başvuran bazı çalışanlara, süreç kendilerine resmi olarak açıklanmadan önce otomatik bildirim gönderildi.

İşten çıkarılacaklarını e-postadan öğrendiler

Banka, söz konusu mesajların yanlışlıkla erken gönderildiğini kabul etti. Normal şartlarda çalışanlarla sonuç hakkında birebir görüşme yapılması, bildirimlerin ise daha sonra iletilmesi gerekiyordu. Yaşanan hata üzerine görüşmelerin öne çekilmesine karar verildi.

“Bu deneyimi hiçbir çalışanımızın yaşamasını istemezdik”

Banka içinden yapılan açıklamada, otomatik e-postayı alan çalışanların yaşadığı sıkıntı nedeniyle özür dilendi. Açıklamada, “Bu, hiçbir çalışma arkadaşımızın yaşamasını istediğimiz bir deneyim değildi. Hatanın neden olduğu üzüntü için içtenlikle özür diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

2 bin 500 kişilik küçülme planı

National Australia Bank, geçen ay önümüzdeki bir yıl içinde yaklaşık 2 bin 500 pozisyonun kaldırılacağını açıklamıştı. Bu sayı bankanın toplam çalışanlarının yaklaşık yüzde 6’sına karşılık geliyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 1500 pozisyonun kaldırılması planlanırken, değişikliğin ağırlıklı olarak kurumsal görevleri etkilemesi bekleniyor.