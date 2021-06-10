Seküler toplumda rol model diye gezinen Berkay Şahin'e hapis şoku

Toplumun ve ailenin 'ahlaki' yapısını hedef alan ve özellikle de hayatlarının başlangıcındaki genç yaştaki insanların düşünce yapısını bozup, türlü vaatlerle ahlak dışı bir hayata özendiren 'Kokuşmuş mahalle' diye tabir edilen magazin camiasında yine bir skandalla daha gündeme geldi.

Son olarak Berkay Şahin paylaşımına yorum yapan Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı.

Takipçi ise şarkıcıdan gelen karşı yanıtla soluğu savcılıkta aldı.

Kendini böyle savundu!

Takipçisinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Berkay Şahin, avukatı Ayşegül Mermer'le birlikte ifade verdi.

"Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım. Ben de şikayetçi olacağım" dedi ve suç işlemek istemediğini söyledi.

4 yıl 4 aya kadar hapisle yargılanacak

Soruşturmayı yürüten savcı Zübeyr Tecelli Akbulut, Berkay Şahin'in sosyal medya hesabından takipçisine "Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün " diye başlayan bir cümleyle "hakaret" ve "tehdit" suçunu işlediğini belirtti.

Tarafların uzlaşmadığını söyledi. Berkay Şahin hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Seküler toplumda rol model diye gezinen Şahin'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.