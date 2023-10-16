Seküler programın CHP skeci olay oldu!

Güldür Güldür Show adlı seküler programda sahnelenen CHP skeci sosyal medyada olay oldu.

Güldür Güldür Show’un 14 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen bölümünde CHP ile ilgili skeç dikkat çekti. CHP içerisindeki tartışmaların ve seçim sürecinde yaşananların anlatıldığı skeçte "Parti lideriniz nerede?" diye soran karaktere lider masaya vurarak "Burdayım be! Burdayım, burdayım" diye yanıt verdi.

Skeçteki karakterin ''Partinizin tabelası biraz sağa kaymış'' sözleri ile CHP'nin seçim sürecinde İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile yaptığı ittifaka atıfta bulunuldu.

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