Seküler Mehmet Ali Erbil'in ibretlik hikayesi: Pişmanım, hacca gitmek istiyorum

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Batı’dan devşirme laikçi sevküler hayatı dibine kadar yaşayan Mehmet Ali Erbil, Batı heveslisi cenahın ibretlik hikayesini anlattı. Geçmiş yıllarda, kumar, alkol ve ahlaksız gayrimeşru ilişkiler gibi her türlü rezalete imza atan Mehmet Ali Erbil, laikçi seküler mahalleye ders niteliği taşıyacak itiraflarda bulundu. Sabah’a konuşan Yaşadığı sağlık sorunları sonrası, yaptığı pisliklerden pişmanlık duyduğunu söyleyen Erbil, “Yaşadıklarım maneviyatımı derinden etkiledi. Hastalıkla birlikte Allah’a bağlandım, inancım kuvvetlendi. Yaşadığım her şeyi kader olarak görüyorum. Sık sık türbe ziyaretleri yapıyorum. Hacca gitmek istiyorum” dedi.

‘Bilmediğim duaları tekrar ediyordum’

Hastane sürecine ilişkin konuşan Erbil, “Maneviyatımı derinden etkiledi yaşadıklarım. Yoğun bakımdayken damadım başımda dua ediyordu. Ben de bilmediğim duaları tekrar ediyordum. Yaşadığım bu hastalık süreciyle tekrar Allah'a bağlandım. Hastalık öncesi bağım zayıftı. Şimdi inancım çok kuvvetlendi. Yaşadığım her şey kader. Kimin aklına gelirdi benim gibi hareketli bir adamın bu duruma düşeceği. İnançlı şekilde dik durup bunun da üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Sık sık türbeleri ziyarete gidiyorum. Dua ediyorum gittiğim türbelerde.” dedi. Hacca gitmek istediğini de ifade eden Erbil, yaptıkların dolayı pişman olduğunu söyledi.

Geçmişte bir sözde manken ile ahlaksız fotoğrafları basına yansıyan Erbil, söz konusu görüntüleri çektirdiğinden dolayı kendini suçlu hissettiğini ifade ederek “O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var. Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda. Biz de Türkiye'de yapalım demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım. Büyük hataydı o fotoğrafları çektirmek.” dedi. Erbil, bu açıklamalarla, örnek aldığı seküler Batı kültürünün iğrençliğini itiraf etti.

Serdar Ortaç’a kumarda kaybetti

Kumar oynadığını söyleyen Erbil, “Ben çok akıllı oynardım kumarı. Zevk için oynuyordum. Kumar uğruna ne evimi, ne de arabamı sattım. Serdar çok para kaybetti. Biz onu Stelyo'yla çok uyardık. Koskoca binası gitti kumar uğruna.” dedi.

‘Sağlık sistemimiz çok iyi’

Yaptığı itirafların yanı sıra Türkiye’nin sağlık sistemine de ilişkin konulan Erbil, "20 yıldır ayda bir hastaneye yatıp ilaç alıyorum. SSK'lıyım, devletime hizmet verdim. Devletim de bana sahip çıkıyor. İlaçlarımı karşılıyor. Allah devletimizden razı olsun, sağlık sistemimiz çok iyi. Los Angeles'ta hastalığım tetiklenince acile götürdüler beni. Acilde iki saat beklettiler, o sürede kendi kendime iyileştim. Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.