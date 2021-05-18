Seküler Mehmet Ali Erbil, İsrail katliamına sessiz kalan komünist ve solculara verdi veriştirdi!

İşgalci İsrail'in Filistin'deki katliamına sessiz kalmayan Mehmet Ali Erbil, komünist ve solculara tepki gösterdi. Magazin programına telefonla bağlanan Erbil "Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı" diyerek ünlü isimlere gönderme yaptı.

İsrail'in Filistin zulmüne tepki gösterdi

İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm giderek artarken, sanat camiasından İsrail'e karşı tepkiler devam ediyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsen Olmaz programına telefonla bağlanarak Filistin'e yapılan hain saldırıyı kınadı. Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere de gönderme yaptı.

"Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele"

Canlı yayında konuşan Erbil, "Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin'de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele" ifadeleri kullanarak bunun insanlık sorunu olduğunu belirtti.

Komünistlere ve solculara tepki gösterdi

İsrail'in zulmüne karşı paylaşım yapmayan ünlüler hakkında da konuşan Erbil, "Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin'e gitti üç kişiyle.. Bu sakat halimle bana silah verseler bir tane İsrailli öldürsem cennetlik olurum" dedi.