Seküler mahallede meşhurluk parası dalaşı!

Batı hayranlığının tavan yaptığı kokuşmuş magazin mahallesinde her geçen gün yeni bir vukaat yaşanırken, gençlere rol model diye pohpohlanan isimlerin yuvalandığı mahallede şimdi de ilginç bir olay yaşandı.

Sunuculuk için anlaştığı bir yapım şirketi ile davalık olan Petek Dinçöz, açtığı tazminat davasında 12 milyon lirayı cebine indirirken, Dinçöz’ün eski eşi Can Tanrıyar’dan karşı hamle geldi. Evli olduğu dönemde Dinnçöz’ü meşhur etmek için her şeyi yaptığını ve bu nedenle kendisi sayesinde meşhur olduğunu söyleyen Can Tanrıyar, 12 milyon lirada kendisinin de hakkı olduğunu ifade etti. Konuyu yargıya taşıyan Tanrıyar, dilekçede Petek Dinçöz'ün yapım şirketi ile sunuculuk sözleşmesi yapmasını sağladığını bu projeyle eski eşinin büyük bir gelir kaynağı elde ettiğini yazdı.

Magazin mahallesinde yaşanan bu meşhurluk ve para dalaşı bir kez daha ağızları açık bıraktı.