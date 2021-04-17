  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Serdar Ortaç'tan iddialara cevap: Erdoğan'ı seviyorum çünkü...

Virüsün % 42’sini Ekrem’in toplu taşıması yayıyor

Savaşın eşiğindeki ülkeden NATO'ya tehdit! Bizi almazsanız nükleer silah yaparız

Rusya, Kuzey Kafkasya'daki askeri birliklerini tatbikat için Kırım'a gönderdi

Yalan siyasetinin kaynağı... CHP'li Sedef Kabaş'tan kitleleri uyutma taktiği

Libya’daki gerilimin adresi Sirte’ye 60 BM gözlemcisi konuşlandırılacak

İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!

HAMAS'tan ümmete Mescid-i Aksa çağrısı: İslami mekanların kutsiyetini muhafaza etmeye davet ediyoruz

O isim istifa etti ve ülkede bir dönem resmen sona erdi

Amerika'da yaşananlar endişelendiriyor: Ey ABD, polis şiddetine son ver!
Medya Seküler mahallede meşhurluk parası dalaşı!
Medya

Seküler mahallede meşhurluk parası dalaşı!

Batı hayranlığının tavan yaptığı ve yeni nesillere rol model diye pohpohlanan isimlerin yuvalandığı kokuşmuş magazin mahallesinde ilginç bir olay yaşandı. Eski eşi Petek Dinçöz’ün kendisi sayesinde meşhur olduğunu söyleyen Can Tanrıyar, bu nedenle eski eşinin bir davadan kazandığı tazminat parasına kendisinin de ortak olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 13:51:00 -
Seküler mahallede meşhurluk parası dalaşı!

Batı hayranlığının tavan yaptığı kokuşmuş magazin mahallesinde her geçen gün yeni bir vukaat yaşanırken, gençlere rol model diye pohpohlanan isimlerin yuvalandığı mahallede şimdi de ilginç bir olay yaşandı.

Sunuculuk için anlaştığı bir yapım şirketi ile davalık olan Petek Dinçöz, açtığı tazminat davasında 12 milyon lirayı cebine indirirken, Dinçöz’ün eski eşi Can Tanrıyar’dan karşı hamle geldi. Evli olduğu dönemde Dinnçöz’ü meşhur etmek için her şeyi yaptığını ve bu nedenle kendisi sayesinde meşhur olduğunu söyleyen Can Tanrıyar, 12 milyon lirada kendisinin de hakkı olduğunu ifade etti. Konuyu yargıya taşıyan Tanrıyar, dilekçede Petek Dinçöz'ün yapım şirketi ile sunuculuk sözleşmesi yapmasını sağladığını bu projeyle eski eşinin büyük bir gelir kaynağı elde ettiğini yazdı.

Magazin mahallesinde yaşanan bu meşhurluk ve para dalaşı bir kez daha ağızları açık bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AYM'nin Kur'an kurslarını yasaklamasının ardından Türkiye'den 'KKTC' adımı!
Siyaset

AYM'nin Kur'an kurslarını yasaklamasının ardından Türkiye'den 'KKTC' adımı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili kararına ilişkin, "..
Flaş sözler! Savcı Sayan böyle çağrı yaptı
Gündem

Flaş sözler! Savcı Sayan böyle çağrı yaptı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iş adamlarını Ağrı'ya yatırım yapmaya çağırdı.

Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması
Ekonomi

Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'un128 milyar dolar tutarındaki rezervin ak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay