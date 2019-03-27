Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak! Slogancı değil piyasa yapıcısı olacağız

Mehmet Canıtatlı

Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk 100 günlük Eylem Planı çerçevesinde tekrar yapılandırılan ve katılım bankası olarak hizmet vermeye başlayan EmlakBank’ın mevcut dinamiklerini ve hedefleriyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Kurulduğu 1926’dan bugüne bankanın faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi veren Aksu, 2001 yılında kapatılan bankanın, geçen ay Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan aldıkları faaliyet izni ile bu defa katılım bankası kimliği ile 21 Mart’tan itibaren hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

“Bankacılık hizmetlerimizi, internet ve mobil şubemizi, fon toplama ve fon kullandırma ürünlerimizi hizmete hazır hale getirdik. Debit kartımız, nakit kart ile kamu bankalarının ortak ATM uygulamasına dahil olduk” diyen Aksu, hizmete başlama süreçlerini şu sözlerle dile getirdi:

En sağlam bilanço bizde

Dört ay gibi kısa bir sürede çalışma arkadaşlarımla, günde 16 saat çalışarak bankayı yeniden faaliyete hazır hale getirdik. Bankanın kuruluş faaliyetlerine başladıktan sonra tasfiye sürecindeki 7 bin 229 dosyayı inceledik. 18 kamyon dolusu hukuki evrakı kısa bir sürede Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) desteğiyle bir TMSF iştiraki olan Birleşim Varlık Yönetimi AŞ’ye devrettik. Söz konusu devir ile bankamıza temiz bir sayfa açtık. Şu anda Türkiye’nin en sağlam bilançosuna sahibiz. Çünkü hiç sorunlu alacağımız yok. Ülkenin gücüne güvenen ekonomik aktörlerinin yanında güçlü bir finansal çözüm ortağı olarak yer almak istiyoruz. Ayrıca ülkemizin kalkınma hedefi yolculuğuna önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm paydaşlar ve iş ortaklarımızla birlikte işbirliklerimizi artırarak sektör için sürdürülebilir finansman modelleri oluşturacağız. Güçlüklere omuz veren bir mekanizma ile geliyoruz.

Gerçekçi hedeflerimiz var

Slogancı olmayan her yönüyle gerçekçi yaklaşan bir dinamik yapıya sahip olduklarını anlatan Deniz Aksu, hedeflerini de şöyle açıkladı:

-Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde olma hedefiyle yola çıktık. Halihazırda 5 şube için kira sözleşmesi imzaladık. Yılsonunda yurt çapında 15 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. Türkiye’nin bankası olacağız. Şubeleşme ihtiyacı ne kadar gerekiyorsa o kadar kuracağız. Kamu bankaları ile işbirliği yaparak yaygınlaşma kısmında da daha hızlı adımlar atacağız.

-Bu yıl içinde 2-3 milyar liralık sermaye piyasası ihracı yapacağız. Yılsonunda 1 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

-Bir yılda alıp satılan emlakın değeri 2,7 trilyon lira düzeyinde. Bu önemli bir değer. Tapu müdürlükleri ile sıkı işbirliği içinde olacağız. Ataşehir’de konumlanan genel müdürlük binasında merkez şubenin yanı sıra Ataşehir, Kadıköy ve Ümraniye İlçe Tapu Müdürlükleri de yer alacak.

-Şubat 2019 itibarıyla bankamız bünyesinde 145 personel istihdam edildi, çalışan sayısını yılsonunda 426’ya çıkarmayı hedefliyoruz.

-Yurtdışında ise önce Avrupa’da yer alacağız. Ya Paris’te ya da Frankfurt’ta olacağız. Bir yıl içinde bizim yönettiğimiz ve bize hizmet edecek iştirakimiz olacak bir finansal kuruluş kurmayı planlıyoruz.

Gayrimenkul alanında neler yapacak?

-Gayrimenkul piyasasında piyasa yapıcı kurum olmayı hedefliyoruz.

-Kentsel dönüşüme de finansal çözümler sunacağız. Bankamız, geçmişte Ataşehir, Bahçeşehir, Ataköy gibi Türkiye standartlarının üzerinde şehirleşme projelerini finanse etti. “Yeni vizyonumuzda bu sistemi Türkiye’de oturtmak ve kamunun hizmetine sunmak bulunuyor. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Yapı malzemeleri üreticileri ve kullanıcılarından oluşan inşaat sektörünü en iyi noktaya taşıyacak finansal çözümleri sunan bir banka olmayı hedefliyoruz. Kısa vadeli değil uzun vadeli kazanımları hedefliyoruz. Projelere finansal ortak olabiliriz. Sürdürülebilir gayrimenkul finansman modellerini Türkiye’de yaygınlaştırmayı bankanın ana hedeflerinden biri olarak belirledik.

-İnşaat vs yapmayacağız. Bu noktada temel fonksiyonumuz, inşaatı yapana güçlü bir finansal iş ortaklığı ile yol arkadaşı olmaktır. Hem reel sektöre hem finans sektörüne destek olmak için piyasaya girdik. Kısa vadede değil, uzun vadede vatanımızın ve milletimizin faydasına olacak işlere odaklanacağız. Odaklanacağımız finansal çözümleri dört temel konuda özetleyebiliriz. Birincisi yapı malzemeleri üretici ve kullanıcıları ile yerel endüstriyel üretimin sürdürülebilir finansmana erişimi. İkincisi mevcut emlak stoklarının doğru fiyatlanması için varlığa dayalı finansman modelleri. Üçüncüsü ihtiyaca uygun finansal çözümler ve sonuncusu tüm kentsel dönüşüm çeşitlerinin fonlanması.

Rakamlarla emlak katılım

EmlakBank’ın sermayesinin 750 milyon TL, öz kaynak büyüklüğünün ise 1,1 milyar TL seviyesinde olduğunu kaydeden Deniz Aksu, “Yıl sonunda bilanço büyüklüğümüzün 5 milyar TL seviyesine geleceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl içinde 2-3 milyar liralık sermaye piyasası ihracı yapmayı planlıyoruz. Yıl sonunda aralık ayı gibi 1 milyarlık sukuk ihracı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” bilgisini verdi. Aksu ayrıca iki tane Alman firması ile Memorandum of Understanding (MoU - İyi Niyet Anlaşması) imzaladıklarını, bu iki firmanın Türkiye gelerek metrolarda kullanılan yürüyen merdivenlerin fabrikasını kuracaklarını kaydederek, “Biz, onların satışlarını fonlayacağız, onlara ödeme garantisi sunacağız” dedi.

Öncelikli hizmet alanları

-Tedarik Zinciri Finansman Modeli

-Uzun Vadeli TL Piyasası

-Varlıkların Yönetimi

-Alım Haklarına Dayanan Kira Sertifikası

-Gayrimenkul Yatırım Fonu

-İpotek Sertifikası

-Yabancıya Satış için Yeni Bir Model

-Yapı Tasarrufu Sandığı Sistemi

-Kira Kayıt Sistemi