Sektörlere seçim dopingi

24 Haziran seçimleri gözleri Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının tanıtım harcamalarına çevirdi. Harcamaların reklamcılara, bayrakçılara, matbaacılara ve catering firmalarına yarayacağı belirtiliyor.

Seçim yardımları ekonomiye katkı sunacak. Ocak ayında 273 milyon lira yardım alan siyasi partilere ilave olarak 547 milyon lira daha ödenecek. Ne var ki adayların reklam giderleri bu rakamın ötesinde. Tek başına giyim, pankart, iletişim ve PR faaliyetlerinin ortalama ücreti 20 bin lira.

BILLBOARDLAR DA ÖN PLANDA

Seçim bütçelerinin yüzde 60’ı tanıtım kampanyalarına gidecek. Kampanyalar için TV ve radyo kanalları ile billboardlar önemli mecralar olarak görülüyor. Billboardların ortalama bedeli 40 bin lira. Sosyal ağlar da reklamlar için başvurulan alanlardan. Bunun için adayların web ortamlarından Facebook, Twitter, Linkedin gibi ağlara link vermeleri gerekiyor. Bu uygulamalar külfetli.

BAYRAK VE POSTER İÇİN 3 VARDİYA

Propaganda denince akla ilk olarak bayraklar ve posterler gibi materyaller geliyor. Bu çerçevede 3 vardiya üretim yapan firmalar, 2 ay içinde 40 ila 50 milyon lira gelir elde etmeyi amaçlıyor. Firmalardan Büyüksoy Bayrak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ersin Büyüksoy, seçimlerin ürün taleplerini arttıracağına işaret ederek, “Kıran kırana geçecek rekabette adaylar ön planda olacağı için bayraklar değil de posterler rağbet görecektir” dedi.

STOKLAR ERİTİLECEK

Siyasilerin reklam kampanyalarından promosyon sektörü de 1 milyar lira pay almayı planlıyor. Sektör temsilcilerinden DR Promosyon Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Gürz, seçimlerin yararlarına olacağına ve stokları eritmelerine imkân tanıyacağını dile getirdi.

MATBAACI UMUTLU

Yeni vaatlerin ve projelerin ilan edileceği 24 Haziran seçimleri, 50 bini aşkın matbaacıya umut oldu. Matbaacılardan Burak Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Develioğlu, satışlarının yüzde 10 ila 15 oranında artacağını vurguladı. Develioğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Dijitalleşme basılı ürünlere talebi geriletiyor. Öte yandan daha evvel matbaalar seçim için kâğıt alıp stoklarlardı. Ama şu anda böyle bir stoklama görülmüyor.”

KUMANYALARA AKIN OLACAK

Siyasi yarış catering firmalarını rahatlatacak. Rekabetin gelirleri adına olumlu olacağını kaydeden Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Zincirkıran, “Siyasiler iftarlara önem verecek, kumanyalara akın olacak. Kuşkusuz bu da bizi kuvvetli ve dinamik kılacak” öngörülerini paylaştı.

Yemek İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ise “Ramazan ayında satışlarımız yüzde 30 ila 35 oranında daralır. Seçimler bu oranı yüzde 10 ila 15’e geriletecektir, çünkü iftar kumanyalarımıza ilgi yoğun olacaktır” ifadelerini kullandı.

"KÂRIMIZA KÂR KATIYORUZ"

Seçimler giyim sektörüne moral verdi. Sektörün önde gelen isimlerinden Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, bu dönemde giyim firmalarının kârlarına kâr katacağını savundu ve şunlara temas etti: “Şu anda kıran kırana bir yarış var. Büyük şehirlerde ve küçük illerde 230 bine yakın siyasi şık giyinmek, saygı görmek için takım elbise almaya yöneliyor. Bu durum sektör olarak satışlarımızı yüzde 30 ila 40 arttırıyor. Her seçimde ürünlerimizle ilgi odağındayız. Ama bu seçimden daha da çok faydalanacağımız kanaatindeyiz.”