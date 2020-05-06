Sektörler yeni normale hazırlanıyor

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip Coronavirüsü (Covid-19) tehdidinin atlatılması sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Gerek bireyler gerek kamu kurumları gerekse işletmeler, normalleşme sürecine adapte olmaya çalışacaklar. Zira virüs, sosyal ve ekonomik hayatta önemli izler bırakacak.

E-ticaret yatırımları artacak

Covid-19 tedirginliğinin de rolüyle online ürün ve hizmet alım satımı önemli ölçüde artacak. Buna paralel olarak işletmeler, e-ticaret yatırımlarına ağırlık verecekler. Salgın sürecini takiben pek çok sektörde tanıtım ve satış modelleri ile hizmet anlayışı değişecek. Bu sektörler ve yeni dönemde atacakları adımlar şöyle:

Yolcu sayısı sınırlanacak

l Ulaşım sektörünce artık 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralı ön planda tutulacak. İlaveten büyük şehirlerde metro ve tramvay sefer sayıları arttırılacak. Otobüslere, minibüslere, dolmuşlara sınırlı sayıda yolcu alınacak. Şehirler arası otobüslerde, trenlerde ve uçaklarda ise doluluk oranları yüzde 50 azaltılacak.

Temassız ticarete ilgi yoğun

l Lojistik sektörü, temassız ticarete yöneliyor. Virüs riskine karşı tampon bölgelerde konteyner, şoför ve dorse değişimi yapılmasına dayanan uygulama, ithalat ile ihracatın aralıksız devam etmesine imkân tanıyor. Temassız ticaretin önümüzdeki süreçte pek çok şirketin ilgisini çekeceği, giderek yaygınlaşacağı öngörülüyor.

Önemli tedbirler

l Turizmciler, Covid-19 sonrası dönemde insan sağlığını ve güvenliğini korumak için ellerinden geleni yapacaklar. Plajlardaki ve havuz başlarındaki şezlong adetlerini, restoranlardaki masa sayılarını azaltma yoluna gidecekler. Açık büfe sistemini de devre dışı bırakıp ’kahvaltı tabağı ve set menü’ uygulamasına geçecekler. Tatilciler ise büyük mekânlar yerine butik otellerde yahut karavanlarda konaklamayı tercih edecekler.

Bankalarda kuyruk oluşmayacak

l Finans sektörü, şubelerde ve ATM önlerinde kuyrukların oluşmasını engellemeyi merkeze alacak. Sektör oyuncuları, telefon ve internet bankacılığını geliştirecek çalışmalara hız verecekler.

Mevduat toplama ve kredi dağıtımı dahil tüm işlemlerin sanal ortama taşınması için seferber olacaklar.

Hijyen kurallarına uyuluyor

l Covid-19 nedeniyle üretime ara veren otomotiv devleri, fabrikalarında hijyen kurallarına uyacaklar. Çalışanlarının birbirlerine 1 metre dahi yaklaşmalarına izin vermeyecekler. İmalathanelerde, Ar-Ge merkezlerinde görevli elemanlarına maske, eldiven, tulum giydirecekler.

Otomotiv perakendecileri de çalışanlarını ve müşterilerini düşünerek internet üzerinden otomobil ve ticari taşıt satışına ağırlık verecekler.

Firmalar yarışacak

l Gayrimenkul firmaları, web sitelerinden proje, konut ve dükkân tanıtımı ile satışı yapmak için yarışacaklar. Firmalar, fiyatları ve ödeme seçeneklerini sitelerinden ilan edecekler. Gayrimenkul danışmanları ise telefon veya internet kanalıyla müşterileriyle buluşacaklar.

Dijital ağ güçlendiriliyor

l Tekstil sektörü, dijital ağı güçlendirmeye ve e-ticarete odaklanacak. Sektör temsilcileri, ayrıca Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde mağazalarda ziyaret süresini aşağı çekecek, paketli kıyafetler satacaklar. Mağazaları sürekli dezenfekte edecek, maskesiz müşterilerini dükkânlara almayacaklar.