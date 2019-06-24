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Sektörel güven endekslerinde artış

Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri yükseldi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:07
Sektörel güven endekslerinde artış

Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı ‘Sektörel Güven Endeksleri’ verisini açıkladı.Bunagöre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 79,4 iken, Haziran ayında yüzde 7,5 oranında artarak 85,4 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8,6, yüzde 8 ve yüzde 6,2 artarak 81,6, 79,1 ve 95,6 değerlerini aldı.


Perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 oldu


Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 3,7 oranında artarak 93,2 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 4,2 artarak 82,1 ve 91,3 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 2,4 azalarak 106,3 oldu.


İnşaat sektörü güven endeksi 50,4 oldu


Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 49,8 iken, Haziran ayında yüzde 1,3 oranında artarak 50,4 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 3,9 artarak 63,6 değerini aldı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 2,8 azalarak 37,3 oldu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:07
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