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Sektörel güven endeksleri açıklandı

Mart ayında aylık bazda hizmet ve inşaat sektörü güven endeksleri artarken, perakende sektöründe azaldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:14
Sektörel güven endeksleri açıklandı

Mart ayında aylık bazda hizmet ve inşaat sektörü güven endeksleri artarken, perakende sektöründe azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı ‘Sektörel Güven Endeksleri’ verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayında 79,5 iken, Mart ayında yüzde 2,6 oranında artarak 81,6 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3, yüzde 3,2 ve yüzde 1,9 artarak 77,3, 74,8 ve 92,7 değerlerini aldı.



Perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7 oldu


Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 90,7 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 3,9 azalarak 82,1 oldu. İş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri ise sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 0,2 artarak 77 ve 112,9 değerlerini aldı.



İnşaat sektörü güven endeksi 54,1 oldu


Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 51,8 iken, Mart ayında yüzde 4,4 oranında artarak 54,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 6,1 artarak 41,6 ve 66,6 değerlerini aldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:14
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