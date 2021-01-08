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Ekonomi Sektöre nitelikli yönetici kazandıracak
Ekonomi

Sektöre nitelikli yönetici kazandıracak

Vakıf Katılım’ın sektöre nitelikli yöneticiler kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği My Talent programına 13 bin aday başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 13:22:00 -
Sektöre nitelikli yönetici kazandıracak

Yeni mezun lisans öğrencilerinin kabul edildiği program üzerinden gerçekleştirilen işe alım süreçlerinde adaylara maksimum dijitalleşme ve tasarım geliştirme uygulama olanakları sağlanırken; şeffaf ve anlık bir iletişim modeliyle, tüm aşamalarda detaylı geribildirim yapıldı. Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Betül Yılmaz, “My Talent programını; başarmanın kıymetini bilen, odağına sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi koyan, gücünü kendine güveninden ve başarma isteğinden alan genç yeteneklerimize temas etmek için tasarladık‘’ dedi. Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

Başarıyla tamamlandı

“Programa katılan adaylar İngilizce, genel yetenek sınavları, video mülakat, öğrenme çevikliği mülakatı, assessment, sunum egzersizi, özel kişilik envanteri ve üst yönetim mülakatları gibi seçme ve değerlendirme aşamalarından geçtiler. Bu aşamalarda 360 derece değerlendirme yaparak, adaylarımızın öz farkındalıklarını artırmayı hedefledik. Tüm süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylarımız da My Talent olarak Vakıf Katılım ailesine katılmaya hak kazandı.

Dijital çözümler geliştirildi

Pandemi nedeniyle süreci online ilerletmek için birçok aşamaya dijital çözümleri dahil ettik. Örneğin birbirinden farkı formlarda hazırlanan CV’lerin en doğru şekilde değerlendirilmesi Vakıf Katılım bünyesinde geliştirilen İK robotu sayesinde mümkün oldu. Bu doğrultuda süreçlerimizde yapay zekayı etkin kullanarak işe alım adımlarımızın yüzde 85’ini dijital olarak tasarladık.” My Talent’lar için işe başlangıç günleri itibarıyla başlatılan ve gelişim yolculuğu mantığına göre kurgulanan 5 modüllük bir eğitim gelişim programı tasarlandığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

Gelişim maratonu başlıyor

“1 yıllık bir dönemi kapsayan eğitim gelişim programında, sanal sınıf eğitimleri, online eğitimler, iş başı eğitimleri ve uzman konuklarla akşam sohbetleri gibi çok yönlü ve çeşitli gelişim aktiviteleri bulunuyor. Aynı zamanda akademik açıdan da destekleyeceğimiz yeteneklerimizin çok kısa sürede bizleri heyecanlandıran projelere imza atacaklarına ve bu benzersiz deneyimin katılım finans sektöründe iz bırakacak bir uygulama olacağına yürekten inanıyorum.”

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