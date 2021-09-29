Sektör olarak 24 saat çalışıyoruz

Amerika ve Avrupa ülkelerinin Çin yerine Türkiye’den ithalat yapmayı tercih ettiklerine dikkat çeken Kiğılı, “Önümüz açık ancak en önemli sorun maliyet artışları. Malum, pandemi döneminde imalat durunca talep de kesildi. Normalleşme süreciyle birlikte fabrikalar üretime başlayınca talep daha da çok hızlandı” ifadelerini kullanıyor. Kiğılı, küresel sıkıntıların aşılması halinde tekstil sektörünün ihracattan aldığı payın yüzde 50’lere varabileceğine işaret ediyor. Yeni dönemde öz sermayesi yeterli ve altyapısı sağlam olan firmaların öne çıkabileceğini, sektörün 2-3 sene içerisinde altın çağını yaşayabileceğini dile getiriyor. Ürünlerini dünyanın dört bir yanında müşterileriyle buluşturduklarını anlatan Kiğılı, 50’yi aşkın ülkede 40’tan fazla mağazalarının ve 70’in üzerinde bayilerinin olduğunu kaydediyor. Kiğılı, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yurt dışındaki mağaza sayımızı 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor. Yurtdışında yıl sonuna kadar 25 mağaza açacaklarını belirten Kiğılı, “Azerbaycan, Özbekistan ve Irak’ta büyümemizi sürdürüyoruz. Balkan ülkelerinde de etkinliğimizi artırıyoruz” şeklinde konuşuyor.

Acayip bir yardım

Ayrıca devletin ihracat desteklerine değinen Kiğılı, şu görüşleri paylaşıyor: “Turquality adlı bir uygulama var. Bu uygulamadan yararlanmak gerekiyor. Bir kere şirketiniz A’dan Z’ye her yönüyle kontrol ediliyor. Kurallara, kriterlere uyuyorsanız size yardımda bulunuluyor. ‘Dükkân ya da dekorasyon için ne kadar harcadınız’ sorusu soruluyor. Diyelim ki 50 bin Euro harcadınız. Bunun yarısı devlet tarafından karşılanıyor. Kira harcamanız için de aynı durum geçerli. Turquality olmazsa biz büyüyemeyiz. Şu kati ki bu teşvik, yurtdışında yatırım yapanlara sunuluyor. Devlet rehberlik ve reklam yardımında da bulunuyor. Hiç kimse bunu anlayamıyor. Devletin acayip bir yardımı var yeter ki ihracat yapın.”