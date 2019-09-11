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Seksenler yeni bölüm ne zaman? | 2019 Seksenler dizisi oyuncuları

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisi geri dönüyor. 2017 yılında final yapan Seksenler dizisinin yeni sezon çekimleri sürüyor. Dizi 50 dakika olacak ve saat 18.00'de ekrana gelecek. Peki, Seksenler yeni bölüm ne zaman başlayacak? 2019 Seksenler dizisi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:54
Seksenler yeni bölüm ne zaman? | 2019 Seksenler dizisi oyuncuları

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisi geri dönüyor. 2017 yılında final yapan Seksenler dizisinin yeni sezon çekimleri sürüyor. Dizi 50 dakika olacak ve saat 18.00'de ekrana gelecek. Peki, Seksenler yeni bölüm ne zaman başlayacak? 2019 Seksenler dizisi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Seksenler yeni bölüm ne zaman?

Dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak fragman ile yayın tarihinin duyurulması bekleniyor.

Dizinin yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.

2019 Seksenler dizisi oyuncuları kimler?

Gündelik hayatı anlatan, bugünlerde kaybolmak üzere olan değerleri eskiden olduğu gibi kayıt altına almaya devam eden Seksenler'in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan ve sürpriz isimler yer alıyor..

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:54
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