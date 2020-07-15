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Medya

Seksenler dizisinde tedirgin eden gelişme! "Koronavirüs testi pozitif çıktı"

TRT1'de yayınlanan Seksenler dizisinin bir set çalışanında koronavirüs çıktı. Olayın ardından dizinin çekimlerine 1 hafta ara verildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:25:00 -
Seksenler dizisinde tedirgin eden gelişme! "Koronavirüs testi pozitif çıktı"

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin bir set çalışanda yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanıldı.

Mint Prodüksiyon’un yapımcılığını üstlendiği dizi setinde koronavirüs pozitif çıkan çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili Sinema Televizyon Sendikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna! Yapımcılığını Mint Prodüksiyon’un üstlendiği Seksenler dizi film çekimlerinde çalışan bir melektaşımızın Covic-19 testi pozitif çıkmıştır.

Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz mekleştaşımıza 'geçmiş olsun' diyor bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Covid-19 teşhisi sonrası set ekibine yapılan testlerde şu an için başka bir pozitif vaka görülmemiş olup, çekimlere 1 hafta ara verilmiştir.

Bu süre sonunda, bütün set ekibi ile ortak bir değerlendirme yapılacağı tarafımıza iletilmiştir. Yapım şirketi ve çalışanlarla iletişimde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Tekrardan bütün set ekibine geçmiş olsun diyoruz.”

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