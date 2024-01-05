Seks patroniçesi Çanakkale’de yakalandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat timleri, dünyanın birçok ülkesindeki genelevlere seks işçisi temin ettiği gerekçesiyle uzun süredir Interpol tarafından "Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak" suçundan kırmızı bülten aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde yaşadığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 40 yaşındaki Nilufar Mirxanova'nın Türkiye bağlantılarını da tespit etmek amacıyla teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan teknik takip sonucu Mirxanova,'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu bir çok kadını yasadışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı belirlendi. Mirxanova'nın bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.

LAKABI "MADAME CLAUDE"

Polis ekipleri elde edilen bilgiler doğrultusunda "Madame Claude" lakaplı Nilufar Mirxanova'yı önceki gün evinde gözaltına aldı. Mirxanova'nın 15 gün önce Küçükkuyu Belediyesi Nikah Sarayı'nda sahte belgelerle esnaflık yapan M.Ş. ile oturum alabilmek için evlendiği ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, M.Ş., hâlâ yaşananlara inanamadığını belirterek "Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı " dedi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edilen Nilufar Mirxanova, Özbekistan'a gönderildi.

MADAM CLAUDE KİMDİR

Sosyeteye, politikacılara ve üst düzey bürokratlara seksle birlikte deneyim de satan Madame Claude, asıl adı Fernande Grudet olan kadın Matild Manukyan'dan farklı olarak esrarengiz birisi.

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Netflix’te de hayatını anlatan bir film yapılan Grudet, biyografisini yazdırmış olsa da, bu biyografinin doğru olmadığı ortaya çıkmış.

2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Fransa'yı işgal ettiği dönemde 20'sinde genç bir kadınken Fransız direnişine katılmış. Savaş sonrası dönemde Paris'te yaşama tutunmak için pek çok iş dener, bunlardan biri de fahişelik. 1950'lerde etrafında kızlar biriktirip aracılık yapmaya başlar. 1960'lara geldiğinde artık kurumsallaşmaya başlar ve Madame Claude adıyla anılır.