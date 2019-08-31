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Sekmen’den yatırımlara yerinde inceleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, saha inceleme çalışmalarına mesai mefhumu bile gözetmeden devam ediyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:44
Sekmen’den yatırımlara yerinde inceleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, saha inceleme çalışmalarına mesai mefhumu bile gözetmeden devam ediyor.


Başkan Sekmen, beraberindeki kurmaylarıyla birlikte Canlı Hayvan Borsası, Tortum Yolu, Şükrüpaşa Viyadük ve ETÜ Kavşağı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Akşam saatlerine kadar devam eden saha incelemeleri kapsamında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Sekmen, devam eden çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Sekmen, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin dört bir yanında yatırım projelerinin bulunduğunu hatırlatarak, “Çat Yolu’ndan Tortum Yolu’na, ETÜ Kavşağı’ndan Dadaşkent’e kadar şehrimizin her tarafında gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Muradımız, Erzurum’a değer katmak, Erzurum’u güzelleştirmek ve kadim şehrimizin ihtiyaçlarını bir bir gidermektir” dedi.


Kurmaylarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırım projelerinden birisi olan Canlı Hayvan Borsası’ndaki çalışmaları denetleyen Başkan Sekmen, bu devasa yatırımı kısa bir süre sonra hizmete açacaklarını belirterek, “Canlı Hayvan Borsamız tamamlandı; ekiplerimiz şu anda son rötuşları yapıyorlar. Çevre düzenleme çalışmaları da tamamlandıktan sonra kent ekonomisine çok önemli kazanımlar sağlayacak olan hayvan borsamızın kapılarını üreticilerimizin istifadesine açmış olacağız” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası’nın, Erzurum’daki hayvancılık sektörüne nitelik de kazandıracağını dile getiren Sekmen, “Gerek hükümetimizin hayvancılık teşvikleri ve gerekse bizim sektöre yönelik atılımlarımız sayesinde Erzurum, hayvancılığa dayalı sanayi anlamında da büyük bir mesafe kaydedecek. İşte o zaman Canlı Hayvan Borsamızın ne büyük bir önem taşıdığı çok daha iyi anlaşılmış olunacak” şeklinde konuştu.


Başkan Sekmen, saha incelemeleri kapsamında Tortum Yolu, Şükrüpaşa Viyadük ve ETÜ Kavşağı’nda devam eden çalışmaları da yerinde gördü. Sekmen, medeniyetin en önemli alametlerinden birisinin yol olduğunun altını çizerek, “Ulaşım ağları bir kentin vitrinidir, vizyonudur. Bu bağlamda her geçen gün gelişen ve büyüyen Erzurum’daki ulaşım ağlarını sadece güncellemekle kalmıyor, aynı zamanda yeni akslar da oluşturuyoruz. Bunlardan birisi de inşallah Şükrüpaşa Viyadüğü olacak. Büyük bir ihtiyacı ortadan kaldıracak ve şehir merkezi ile Şükrüpaşa’yı en kısa yoldan birbirine bağlayacağız. Tortum Yolu’nda da çeşitli güncelleme çalışmalarımız var; bunun yanında şehrin muhtelif noktalarında yeni kavşaklar oluşturarak, trafik için yük teşkil etmeyecek alternatif düzenlemeler yapıyoruz. Bu amaca yönelik çalışmalarımız devam edeceği gibi, yeni yatırım plan ve projelerimizle de, kadirşinas hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:44
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