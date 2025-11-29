Sekiz savaş bitirdim diyen Trump’tan yeni savaş ilanı! Venezuela’yı karadan vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde “sekiz savaşı bitirdiğini” savunurken, Latin Amerika’da ilk büyük askeri çatışmanın sinyallerini verdi. Trump, Şükran Günü nedeniyle, ordu mensuplarına hitabında, “Onları karadan da durdurmaya başlayacağız. Karadan durdurmak daha kolay ve bu çok yakında başlayacak” ifadelerini kullandı. Washington’ın aylardır “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle sürdürdüğü Venezuela baskısı, Trump’ın kara saldırılarının “çok yakında başlayacağını” açıklamasıyla yeni bir safhaya taşındı. ABD Başkanı, hafta başında, Venezuela'da durumun "kolay yol ya da zor yolla çözülebileceğini" çıkışını yapmıştı.

Karada da vuracağız

Trump, son haftalarda çok sayıda Venezuelalı uyuşturucu kaçakçısının engellendiğini belirterek deniz yoluyla yapılan sevkiyata “büyük ölçüde darbe vurduklarını” söyledi. Başkan, “Onları karadan da durdurmaya başlayacağız. Karadan durdurmak daha kolay ve bu çok yakında başlayacak” diyerek Washington’ın yeni operasyon hattının açıkça kara sınırları olacağını ilan etti. ABD yönetimi, Venezuela’dan ABD’ye gelen uyuşturucunun “her yıl yüz binlerce Amerikalının ölümüne yol açtığını” iddia ederken, Trump bunun artık “stratejik bir ulusal güvenlik sorunu” hâline geldiğini savunuyor.

CIA de içeriden mi hareketlenecek

Trump'ın karadaki hedefleri de vurulacağını belirtmesi, Washington'ın hedefinin Maduro yönetimi zayıflatmak ve içerideki iş birlikçilerle devirmek amacı taşıdığı değerlendiriliyor. Trump yönetimi aynı dönemde CIA’e Venezuela’da “örtülü operasyon” yetkisi vermişti. Kara saldırılarıyla birlikte CIA güdümlü bir girişimin de Caracas'ta başlayabileceği belirtiliyor. Washington, bir süre önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles yapısını “Yabancı Terör Örgütü” listesine aldı. Caracas yönetimi ise bu adımı, ABD’nin ülkeye askeri müdahale için bahane oluşturma çabası olarak nitelendiriliyordu. Bu kararın ardından kriz tırmanırken ABD donanmasının yüzde 25’lik gücünün bölgeye yığıldığı iddiaları gündeme geldi.

Hegseth’ten Sürpriz Ziyaret

Trump'ın kara saldırılarına başlayacağız açıklamasının ardından Pentagon, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in USS Gerald R. Ford ve güdümlü füze destroyeri USS Winston S. Churchill’i “sürpriz ziyarette” bulunduğunu açıkladı. Hegseth’in, Karayipler’de “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” görevi yürüten Amerikan askerleriyle Şükran Günü yemeği paylaşması, Washington’ın operasyon hazırlığını pekiştiren sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.

Tetikte olun

ABD’nin askeri yığınağına karşılık Venezuela cephesinde de hareketlilik arttı. Devlet Başkanı Maduro, Bolivarcı Askeri Havacılığın 105. yıl dönümünde yaptığı konuşmada orduya “Her türlü saldırıya karşı tetikte olun” talimatı verdi. Yaklaşık 17 haftadır yoğun tehditlere maruz kaldıklarını söyleyen Maduro, “Emperyalist güçler Karayipler’in ve Güney Amerika’nın barışını sahte gerekçelerle tehdit ediyor” ifadelerini kullandı. Maduro, “Bu halk vatanını, topraklarını, denizlerini ve gökyüzünü savunmak için sükûnetle hazırlandı” diyerek geri adım atmayacakları mesajını yineledi.